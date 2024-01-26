Падіння Іл-76: Путін виступив зі звинуваченням на адресу України

Президент РФ Володимир Путін прокоментував аварію російського військово-транспортного літака Іл-76. На зустрічі зі студентами-учасниками так званої «СВО» Путін заявив, що по літаку було завдано удару або американськими, або французькими системами.



За його словами, результати експертиз щодо катастрофи будуть через пару-трійку днів, але вже точно російська сторона впевнена, що літак збила Україна зі своєї території.



Також Путін зазначив фрагменти тіл, виявлені на місці аварії. На них були татуювання, які нібито завдають виключно військовослужбовці «Азова».



Російський президент стверджує, що Київ знав, що російський Іл-76 везе українських військовополонених до місця обміну.

24 січня, у Корочанському районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. При цьому Міноборони Росії стверджують, що нібито в літаку перебували 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.



Після аварії російська сторона показала кадри, на яких видно, що на фрагменті літака, що вцілів , є отвори, характерні для поразки ракетою комплексу ППО. Також кадри роботи ППО у цьому районі викладали очевидці.



Росія звинуватила Україну у збитті літака.



У ГУР Міноборони України підтвердили, що 24 січня справді мав відбутися обмін полоненими. Але заяву про те, що у літаку перебували українські полонені, у розвідці не підтверджують.



Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.



Слідчий комітет Росії опублікував ще одне відео з місця аварії Іл-76 у Білгородській області. Також показані документи трьох військовополонених, які, як стверджують, перебували на борту.



На відео СК показано документи трьох громадян України. «Новини Донбасу» знайшли цих людей у списках телеграм-каналу, який збирає інформацію про українських військовополонених:

Також ці троє людей були у списку, який публікувала російська пропагандистка Маргарита Симоньян після краху Іл-76.



Крім того, «Новини Донбасу» знайшли Євгена Гальцева та Дмитра Крячка у списку військовополонених, який публікувала російський омбудсмен Тетяна Москалькова. Також військовополоненого Гальцева показували на пропагандистському відео, знятому у російській колонії.



Раніше СК РФ опублікував відео з місця падіння Іл-76, на якому показано останки людських тіл .