Среди возвращенных из плена украинцев не было тех, кто якобы находился на борту упавшего Ил-76

Среди пленных, которых сегодня обменяли, не было людей, которые якобы находились на самолете Ил-76. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, сообщает hromadske.



Россияне утверждают, что 24 января на сбитом самолете Ил-76 находились 65 украинских пленных, которые якобы погибли во время авиакатастрофы. Российские СМИ опубликовали список этих людей.



Координационный штаб по вопросам обращения с пленными в свою очередь подтвердил, что людей из этого списка действительно планировали обменять 24 января.



Однако, по словам представителя ГУР, во время сегодняшнего обмена украинцев, которые отмечались, как находившиеся на борту самолета, не было.



Напомним, сегодня, 31 января, между Украиной и Россией прошел обмен пленными. Домой вернулись 207 украинцев.

24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. При этом Минобороны России утверждают, что якобы в самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.



После крушения российская сторона показала кадры, на которых видно, что на уцелевшем фрагменте самолета есть отверстия, характерные для поражения ракетой комплекса ПВО. Также кадры работы ПВО в том районе выкладывали очевидцы.



Россия обвинила Украину в сбитии самолета.



В ГУР Минобороны Украины подтвердили, что 24 января действительно должен был состояться обмен пленными. Но заявление о том, что в самолете находились украинские пленные, в разведке не подтверждают.



Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.



Следственный комитет России опубликовал несколько видео с места крушения Ил-76 в Белгородской области. Также показаны документы трех военнопленных, которые, как утверждается, находились на борту.