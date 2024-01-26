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Россия предоставила Украине список пленных — их действительно планировали вернуть

26 января 2024, 22:23

Россия предоставила Украине список пленных — их действительно планировали вернуть

Россия после долгой паузы предоставила список с украинскими военнопленными, которые, по версии роспропаганды, были на борту упавшего самолета Ил-76. Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

В штабе подтвердили, что 65 украинских военных из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках планируемого обмена 24 января.

По данным ведомства, опрошенные родственники этих военных ознакомились с видео якобы с места крушения самолета и не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных.

Также глава штаба Кирилл Буданов отметил, что пока нет достоверной информации о том, кто мог находиться на борту самолета.

«Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает множество вопросов», — сказал он.

Также первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко добавил, что последние действия России свидетельствуют о ее попытках скрыть настоящие причины самолетокрушения от мировой общественности.

«Россия сразу заявила, что не допустит международных экспертов к расследованию катастрофы Ил-76М. Однако Украина будет задействовать все инструменты, чтобы выяснить истинные причины произошедшего, так и то, кто или что действительно перевозилось в том самолете», — отметил Андрущенко.

24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. При этом Минобороны России утверждают, что якобы в самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

После крушения российская сторона показала кадры, на которых видно, что на уцелевшем фрагменте самолета есть отверстия, характерные для поражения ракетой комплекса ПВО. Также кадры работы ПВО в том районе выкладывали очевидцы.

Россия обвинила Украину в сбитии самолета.

В ГУР Минобороны Украины подтвердили, что 24 января действительно должен был состояться обмен пленными. Но заявление о том, что в самолете находились украинские пленные, в разведке не подтверждают.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в российском списке военнопленных, которые якобы находились на борту самолета Ил-76, есть граждане Украины, которых уже обменяли ранее. К тому же РФ должна была сообщить о перевозке военнопленных самолетом Ил-76 Международному комитету Красного Креста. 

Следственный комитет России опубликовал еще одно видео с места крушения Ил-76 в Белгородской области. Также показаны документы трех военнопленных, которые, как утверждается, находились на борту.

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Обмен пленными Ил-76

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