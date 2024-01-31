Серед повернених із полону українців не було тих, хто нібито знаходився на борту Іл-76, що впав

Серед полонених, яких сьогодні обміняли, не було людей, що нібито летіли у Іл-76, що впав. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов, повідомляє hromadske.



Росіяни стверджують, що 24 січня на збитому літаку Іл-76 перебували 65 українських полонених, які загинули під час авіакатастрофи. Російські ЗМІ опублікували список цих людей.



Координаційний штаб з питань поводження з полоненими у свою чергу підтвердив, що людей із цього списку справді планували обміняти 24 січня.



Однак, за словами представника ГУР, під час сьогоднішнього обміну українців, які зазначалися, як полонені, що перебували на борту, не було.



Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, між Україною та Росією пройшов обмін полоненими. Додому повернулося 207 українців.

24 січня, у Корочанському районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76 . При цьому Міноборони Росії стверджують, що нібито в літаку перебували 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.



Після катастрофи російська сторона показала кадри, на яких видно, що на фрагменті є отвори, характерні для ураження ракетою комплексу ППО. Також кадри роботи ППО у тому районі викладали очевидці.



Росіяни звинувачують Україну в збитті літака.



У ГУР України Міноборони підтвердили, що 24 січня справді мав відбутися обмін полоненими. Але заяву про те, що у літаку перебували українські полонені, у розвідці не підтверджують.



Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.



Слідчий комітет Росії опублікував декілька відео з місця аварії Іл-76 у Білгородській області. Також показані документи трьох військовополонених, які, як стверджується, перебували на борту.