«Суд ДНР» назначил 25 лет колонии морпеху ВСУ

Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» вынес очередной незаконный приговор пленному украинскому военному. Военнослужащего 36-й бригады морской пехоты ВСУ Максима Чернушенко обвиняют в «убийстве жителя Мариуполя».



Как сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры России, его приговорили к 25 годам колонии строгого режима.



Утверждается, что в середине марта 2022 года Чернушенко «произвел в мариупольца пять прицельных выстрелов из автоматического оружия». Якобы от полученных ранений мужчина скончался на месте.