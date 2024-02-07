«ДНР» ув'язнила в колонії 33 українських військовополонених

На окупованій території Донецької області окупаційні органи «ДНР» незаконно ув'язнили у колонії 33 українських військовополонених. Так званий «Верховний суд ДНР» засудив військовослужбовців військової частини А2802 (36 окрема бригада морської піхоти):

Романа Шостака,

Володимира Торшина,

Дениса Назарова,

Артема Швидкого,

Олександра Олійника.

Також військовослужбовців військової частини А3283 (17-а окрема танкова бригада Збройних сил України):

Олександра Плотнікова,

Юрія Акімова,

Сергія Палійчука,

Сергія Довгалюка,

Михайла Ізотова,

Євгена Попцова та інших, імена яких не вказані.

Їх звинуватили у жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів, вбивствах, замахах на вбивство двох та більше осіб, умисному ушкодженні чужого майна.



«Слідство» стверджує, що з 24 лютого по 10 березня 2022 року з бойових позицій, розташованих між населеними пунктами Гнутове та Лебединський, а також на території машинобудівного заводу «Азовмаш» у Маріуполі військові нібито стріляли у бік житлових будинків Сартани, Саханки, Талаківки та Старий Крим.



«В результаті загинув 17-річний мирний житель, заподіяно контузію головного мозку жінці, пошкоджено та знищено 42 домоволодіння та 2 цивільні транспортні засоби», — заявила окупаційна влада.



Військовополонених уклали у виправні колонії суворого режиму на 27-29 років.



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«ДНР» та «ЛНР» під керівництвом російських силовиків продовжують виносити так звані «вироки» українським полоненим солдатам. Більшість із «засуджених» є військовослужбовцями «Азову» і були взяті в полон під час боїв за Маріуполь.



Українська влада та правозахисники вважають процеси над полоненими українськими бійцями — незаконним судилищем, яке Росія організувала з пропагандистською метою.