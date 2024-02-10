Пенсионерам-переселенцам нужно пройти идентификацию до 31 марта: как это сделать

Пенсионеры, которые находятся в статусе переселенцев, должны пройти физическую идентификацию до 31 марта. Это относится и к пенсионерам-переселенцам, которые находятся на оккупированной территории.



Если пенсионер не появится на процедуру, то выплаты могут прекратить.



По словам специалистов, идентификация нужна не всем пенсионерам. Ее должны пройти лица, получившие соответствующее уведомление от банка, через который они получают пенсию. Пенсионный Фонд не сообщает о необходимости проходить идентификацию, это компетенция банка.



Пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны делать это в Ощадбанке (при условии, что именно в этом банке они получают пенсию) каждые шесть месяцев.



Есть несколько способов пройти идентификацию. Их на инфографике отобразила организация «Донбасс SOS».

Лично обратиться в кассу любого отделения Ощадбанка, имея при себе паспорт и основную платежную карточку, на которую поступает пенсия. После этого нужно будет провести операции по получению наличных, или просмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал, то есть ввести ПИН-код, установить его или заменить.

С помощью видеоконференцсвязи обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда Украины (эта опция доступна и пенсионерам на оккупированной территории).

Авторизоваться в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

В случае, если получатель пенсии временно проживает за границей, удостоверить в соответствующем зарубежном дипломатическом учреждении Украины факт, что такой получатель пенсии является живым.

В пресс-службе Ощадбанка отмечают, что если лицо ВПЛ не пройдет физическую идентификацию, то Ощадбанк не будет останавливать расходные операции по карточным счетам. В то же время специалист ПФУ в комментарии отметила, что Пенсионный Фонд в таком случае может прекратить выплаты, но их можно восстановить впоследствии.



Напомним, в феврале 2024 года в Украине, согласно постановлению Кабмина, должны отменить выплаты большинству внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Однако денежную помощь для уязвимых категорий переселенцев правительство все же планирует сохранить, внеся изменения в свое постановление.