Пенсионерам-переселенцам нужно пройти идентификацию до 31 марта: как это сделать

Пенсионеры, которые находятся в статусе переселенцев, должны пройти физическую идентификацию до 31 марта. Это относится и к пенсионерам-переселенцам, которые находятся на оккупированной территории.
Если пенсионер не появится на процедуру, то выплаты могут прекратить.
По словам специалистов, идентификация нужна не всем пенсионерам. Ее должны пройти лица, получившие соответствующее уведомление от банка, через который они получают пенсию. Пенсионный Фонд не сообщает о необходимости проходить идентификацию, это компетенция банка.
Пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны делать это в Ощадбанке (при условии, что именно в этом банке они получают пенсию) каждые шесть месяцев.
Есть несколько способов пройти идентификацию. Их на инфографике отобразила организация «Донбасс SOS».
В пресс-службе Ощадбанка отмечают, что если лицо ВПЛ не пройдет физическую идентификацию, то Ощадбанк не будет останавливать расходные операции по карточным счетам. В то же время специалист ПФУ в комментарии отметила, что Пенсионный Фонд в таком случае может прекратить выплаты, но их можно восстановить впоследствии.
Напомним, в феврале 2024 года в Украине, согласно постановлению Кабмина, должны отменить выплаты большинству внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Однако денежную помощь для уязвимых категорий переселенцев правительство все же планирует сохранить, внеся изменения в свое постановление.