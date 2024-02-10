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Пенсіонерам-переселенцям потрібно пройти ідентифікацію до 31 березня: як це зробити

10 лютого 2024, 14:18

Пенсіонерам-переселенцям потрібно пройти ідентифікацію до 31 березня: як це зробити

Пенсіонери, які перебувають у статусі переселенців, мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня. Це стосується і пенсіонерів-переселенців, які перебувають на окупованій території.

Якщо пенсіонер не з'явиться на процедуру, виплати можуть припинити.

За словами фахівців, ідентифікація потрібна не всім пенсіонерам. Її мають пройти особи, які отримали відповідне повідомлення від банку, через який вони одержують пенсію. Пенсійний фонд не повідомляє про необхідність проходити ідентифікацію, це компетенція банку.

Пенсіонери, які набули статусу ВПО до 24 лютого 2022 року, повинні робити це в Ощадбанку (за умови, що саме в цьому банку вони отримують пенсію) кожні шість місяців.

Є кілька способів пройти ідентифікацію. Їх на інфографіці відобразила організація «Донбас SOS».

  • Особисто звернутися до каси будь-якого відділення Ощадбанку, маючи при собі паспорт та основну платіжну картку, на яку надходить пенсія. Після цього потрібно буде провести операції з отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал, тобто ввести ПІН-код, встановити його або замінити.

  • За допомогою відеоконференцзв'язку звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду України (ця опція доступна і пенсіонерам на окупованій території).

  • Авторизуватись в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

  • У разі якщо одержувач пенсії тимчасово проживає за кордоном, засвідчити у відповідній закордонній дипломатичній установі України факт, що такий одержувач пенсії є живим.

У пресслужбі Ощадбанку зазначають, що якщо особа ВПО не пройде фізичної ідентифікації, то Ощадбанк не зупинятиме видаткові операції за картковими рахунками. Водночас фахівець ПФУ в коментарі зазначила, що Пенсійний Фонд у такому разі може припинити виплати, але їх можна відновити згодом.

Нагадаємо, у лютому 2024 року в Україні, згідно з постановою Кабміну, мають скасувати виплати більшості внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Однак грошову допомогу для вразливих категорій переселенців уряд все ж таки планує зберегти, внісши зміни до своєї постанови.

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