Пенсіонерам-переселенцям потрібно пройти ідентифікацію до 31 березня: як це зробити

Пенсіонери, які перебувають у статусі переселенців, мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня. Це стосується і пенсіонерів-переселенців, які перебувають на окупованій території.
Якщо пенсіонер не з'явиться на процедуру, виплати можуть припинити.
За словами фахівців, ідентифікація потрібна не всім пенсіонерам. Її мають пройти особи, які отримали відповідне повідомлення від банку, через який вони одержують пенсію. Пенсійний фонд не повідомляє про необхідність проходити ідентифікацію, це компетенція банку.
Пенсіонери, які набули статусу ВПО до 24 лютого 2022 року, повинні робити це в Ощадбанку (за умови, що саме в цьому банку вони отримують пенсію) кожні шість місяців.
Є кілька способів пройти ідентифікацію. Їх на інфографіці відобразила організація «Донбас SOS».
У пресслужбі Ощадбанку зазначають, що якщо особа ВПО не пройде фізичної ідентифікації, то Ощадбанк не зупинятиме видаткові операції за картковими рахунками. Водночас фахівець ПФУ в коментарі зазначила, що Пенсійний Фонд у такому разі може припинити виплати, але їх можна відновити згодом.
Нагадаємо, у лютому 2024 року в Україні, згідно з постановою Кабміну, мають скасувати виплати більшості внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Однак грошову допомогу для вразливих категорій переселенців уряд все ж таки планує зберегти, внісши зміни до своєї постанови.