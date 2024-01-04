Петиция о сохранении выплат ВПЛ набрала уже больше 20 тысяч подписей

Петиция к Кабинету министров Украины с прозьбой ставить выплаты на проживание для ВПЛ из зоны активных боевых действий и оккупированных территорий собрала более 22 тысячи подписей.

Речь идет об электронной петиции №41/005785-23эп, размещенной на портале Кабмина.

«Просим продолжить выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам с 1 февраля 2024 года, регистрация места жительства которых совпадает с зоной активных боевых действий, оккупированных территорий в соответствии с приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22 декабря 2022 года Министерство юстиции Украины 23 декабря 2022 года под № 1668/39004, с внесенными изменениями», — говорится в ней.

Для рассмотрения Кабмином обращения, нужно 25 тысяч подписей.

Напомним, в феврале 2024 года в Украине могут быть отменены выплаты большинству внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Однако выплаты для уязвимых категорий внутренних переселенцев должны быть сохранены.

Ранее, «Новостей Донбасса» писали, что ждет переселенцев в 2024 году. Большую часть переселенцев лишат ежемесячных выплат на проживание.