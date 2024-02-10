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Главное за день: «Чиновники ЛНР» задержаны в оккупации. России подбирается к Часов Яру

10 февраля 2024, 23:11

Главное за день: «Чиновники ЛНР» задержаны в оккупации. России подбирается к Часов Яру

Общество

В четверг, 8 февраля, президент Владимир Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины, им стал генерал Александр Сырский. Во время полномасштабной войны Сырский стал известен обороной Киева и удачным контрнаступлением в Харьковской области. Что известно о новом главкоме ВСУ — читайте в материале «Новостей Донбасса».

Высокопоставленные сотрудники так называемого «МВД ЛНР» задержаны за незаконное возбуждение дела на председателя так называемого «таможенного комитета ЛНР». Луганские «полицейские» силой заставили одного из задержанных обвинить таможенного чиновника в получении взятки, пишет российское издание «База». Задержанный, по версии следствия, не выдержал давления и дал показания: сказал, что действительно давал деньги Юрию Афанасьевскому. Против «председателя таможенного комитета» завели уголовное дело по статье получение взятки. Довести дело до конца у сговорившихся не вышло — их раскрыли. Чернова арестовали на два месяца, Улятовского тоже допросили, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Что с Ляшенко, издание не указывает.

В оккупированном Луганске так называемая «полиция» заинтересовалась делом о конкурсе танцев, в котором, предварительно, участвовали несовершеннолетние. В социальных медиа распространили видео, как в луганском развлекательном заведении якобы несовершеннолетние в открытой одежде участвовали в конкурсе танцев на металлическом шесте (пилоне).

Боевые действия

Российские войска заняли лесной массив южнее Богдановки, подобравшись вплотную к хребту, на котором располагается Часов Яр Донецкой области. Как сообщают аналитики DeepState, оккупанты начали новую волну наступательных действий, перегруппировав свои
силы. В ход идут накопленные живая сила и техника.

Ракеты С-300, С-400, Х-55, Х-22, Х-59, Искандеры и дроны. Это неполный список оружия, которым Россия била по прифронтовому Запорожью за два года войны. Город попадает в 200-километровый радиус зенитно-ракетных комплексов армии РФ, которые расставлены на временно оккупированной части области. То, что остается от ракет и снарядов армии России, здесь хранится в ангарах и на площадках спецслужб. Неразорвавшиеся боевые части ракет взрывотехники вместе со спасателями вывозят из жилых кварталов, из дворов учебных заведений и утилизируют на полигонах за городом. Детальнее об этом смотрите в видео.



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