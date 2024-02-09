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АТО и операция в Дебальцево. Кем был Сырский до полномасштабного вторжения

Анастасия Гришкова
09 февраля 2024, 00:20

АТО и операция в Дебальцево. Кем был Сырский до полномасштабного вторжения

Александр Сырский. Фото из его телеграм-канала Александр Сырский. Фото из его телеграм-канала

В четверг, 8 февраля, президент Владимир Зеленский назначил нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины, им стал генерал Александр Сырский.

Во время полномасштабной войны Сырский стал известен обороной Киева и удачным контрнаступлением в Харьковской области. Что известно о новом главкоме ВСУ — читайте в материале «Новостей Донбасса».

Где родился Сырский

Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Александровского района Владимирской области в советской России. Прошел обучение в советских вооруженных структурах. В1986 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

Однако большая часть жизни главнокомандующего ВСУ связана с Украиной.

Александр Сырский. Фото из его телеграм-канала

Военная карьера Сырского в Украине

Сырский в 1996 году окончил с отличием Академию Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень), в 2005 году — Национальную академию обороны Украины (оперативно-стратегический уровень) с золотой медалью.

В 2000-х годах Александр Сырский командовал 72-й отдельной механизированной бригадой Киевской области, базирующейся в Белой Церкви, где дослужился до звания генерал-майора.

Генеральские погоны Сырский получил в 2009 году, когда ему было присвоено звание генерал-майор. В 2011-2013 годах занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ. Отвечал за сотрудничество с НАТО, участвовал в переговорах по реформированию украинской армии по стандартам Североатлантического альянса. Представлял Украину в ноябре 2013 года на переговорах в Брюсселе.

С 2014 года назначен первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ. Там он отвечал, в частности, за сотрудничество с НАТО.

Полномасштабная война с Россией

В первые недели полномасштабного вторжения России на территорию Украины Сырский командовал обороной Киева. За что получил звание «Герой Украины».

Александр Сырский командовал обороной Киева. Фото: Сухопутные войска

Оборона Киева

Под руководством Сырского вокруг Киева были возведены два кольца обороны, назначены командующие секторами обороны с полномочиями принятия тактических решений.

В марте 2022 года по решению Сырского была взорвана плотина на реке Ирпень, что привело к затоплению позиций армии РФ, впоследствии это привело к провалу наступления российских захватчиков.

Разрушенная дамба на реке Ирпень в селе Козаровичи. Фото: Алексей Василюк

Харьковское направление

В июле 2022 года Сырский руководил операцией на Харьковском направлении, в результате которой российские войска были отодвинуты от города на расстояние, превышающее дальность артиллерийского огня. Это существенно повысило сохранность населения Харькова.

Осенью 2022-го Сырский был одним из командующих контрнаступлением на Харьковщине.

«Александр Сырский — из тех опытных офицеров, которые готовятся ко всем непредсказуемым обстоятельствам. Даже к тем сценариям, которые сам он считает крайне маловероятными», — писала о Сырском в 2022 году американская газета The Washington Post.

Освобождение Изюма в Харьковской области. Фото: соцсети

После наступления в Харьковской области Минобороны Украины назвало его имя среди создателей побед ВСУ — «атлантов, которые держат операцию на своих плечах».

«Сырский пользуется огромным уважением в армии. Импонирует своей целеустремленностью, решительностью и их хитростью. Он спит всего четыре с половиной часа в сутки. Единственная релаксация — это ежедневные занятия в тренажерном зале», — описывал генерала корреспондент BBC Джонатан Билл, который брал у него интервью.

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Бахмут

С осени 2022 года руководил обороной Бахмута. В конце мая 2023-го город был захвачен российскими войсками. Вместе с тем Сырский регулярно отмечал, что в этих боях украинская армия обезвредила противника, стремившегося захватить город всеми средствами.

Разрушенный российскими войсками Бахмут. Фото: соцсети

АТО и Операции объединенных сил

В 2014 году с началом боевых действий на Донбассе Александр Сырский возглавил штаб АТО.

Сырский был одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года. Вместе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко выезжал в самый город, окруженный оккупантами.

Выход украинских военных из Дебальцева координировал Сырский.

За бои в Дебальцево Александра Сырского наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, а впоследствии присвоили звание генерал-лейтенанта.

В 2016 году Сырский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, координирующий оперативные действия разных украинских силовиков на Донбассе.

В 2017 году был назначен командиром антитеррористической операции. С 5 августа 2019 года – командующий Сухопутными войсками ВСУ. Еще через год, в 2020-м, получил звание генерал-полковника.

Награды Сырского

  • Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая звезда» (5 апреля 2022 года).
  • Крест боевых заслуг (27 июля 2022 года).
  • Орден Богдана Хмельницкого I ст. (11 декабря 2022 года).
  • Орден Богдана Хмельницкого II ст. (18 марта 2022 года).
  • Орден Богдана Хмельницкого ІІІ ст. (14 марта 2015 года).

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