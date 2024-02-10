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Головне за день: «Чиновників ЛНР» затримано в окупації. Росії підбирається до Часів Яру

10 лютого 2024, 23:11

Головне за день: «Чиновників ЛНР» затримано в окупації. Росії підбирається до Часів Яру

Суспільство

 У четвер, 8 лютого, президент Володимир Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних Сил України, ним став генерал Олександр Сирський. Під час повномасштабної війни Сирський став відомий обороною Києва та вдалим контрнаступом у Харківській області. Що відомо про нового головного комітету ЗСУ — читайте у матеріалі «Новин Донбасу».

Високопосадовців так званого «МВС ЛНР» затримано за незаконне порушення справи на голову «митного комітету ЛНР». Луганські «поліцейські» силою змусили одного із затриманих звинуватити митного чиновника у отриманні хабара, пише російське видання «База». Затриманий, за версією слідства, не витримав тиску і свідчив: сказав, що справді давав гроші Юрію Афанасьєвському. Проти «голови митного комітету» порушили кримінальну справу за статтею отримання хабара. Довести справу до кінця у тих, хто змовився, не вийшло — їх розкрили. Чернова заарештували на два місяці, Улятовського теж допитали, йому обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Що з Ляшенком, видання не вказує.

В окупованому Луганську так звана «поліція» зацікавилася справою про конкурс танців, у якій брали участь неповнолітні. У соціальних медіа розповсюдили відео, як у луганському розважальному закладі нібито неповнолітні у відкритому одязі брали участь у конкурсі танців на металевому тичку (пілоні).

Бойові дії

 Російські війська зайняли лісовий масив на південь від Богданівки, підібравшись впритул до хребта, на якому розташовується Часів Яр Донецької області. Як повідомляють аналітики DeepState, окупанти розпочали нову хвилю наступальних дій, перегрупувавши свої
сили. У хід йдуть накопичені жива сила та техніка.

Ракети С-300, С-400, Х-55, Х-22, Х-59, Іскандери та дрони. Це неповний список зброї, якою Росія била прифронтовим Запоріжжям за два роки війни. Місто потрапляє до 200-кілометрового радіусу зенітно-ракетних комплексів армії РФ, які розставлені на тимчасово окупованій частині області. Те, що залишається від ракет та снарядів армії Росії, тут зберігається в ангарах та на майданчиках спецслужб. Бойові частини ракет вибухотехніки, що не розірвалися, разом з рятувальниками вивозять з житлових кварталів, з дворів навчальних закладів і утилізують на полігонах за містом. Детальніше про це дивіться у відео.



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