Армія РФ обстріляла Херсон: виникло чотири пожежі

Окупаційна армія РФ знову атакувала Херсон, всю ніч житлові квартали міста здригалися від вибухів, через що виникло чотири пожежі. Про це повідомили у ДСНС України.
«Через влучання ворожих боєприпасів виникло 4 пожежі: горіли житловий будинок, господарчі споруди та складське приміщення», — йдеться у повідомленні.
Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що противник здійснив 287 обстрілів, випустивши 1716 снарядів із застосуванням артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БпЛА.
«По місту Херсон ворог спрямував 27 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, архівну установу та припортову інфраструктуру у Херсоні», — додав Прокудін.
Він також підтвердив, що через російську агресію одна людина загинула, ще дві — дістали поранення.
За даними херсонських рятувальників, усі пожежі вдалося ліквідувати. Нагадаємо, в ніч на 23 лютого російські війська атакували Україну дронами та ракетами.
Минулої доби артилерійським і мінометним обстрілам росіян зазнали близько 20 населених пунктів Харківської області, де загинуло 15 корів.
Раніше РФ атакувала Одеську область ударними дронами типу Shahed-131/136 та ракетами типу Х-31П та Х-22, вже відомо про 3 загиблих внаслідок атаки.
Також окупанти вдарили по Дніпру дронами-камікадзе , потрапивши до багатоповерхового будинку та підприємства. Внаслідок обстрілу вісім людей постраждали.