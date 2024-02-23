  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Армія РФ обстріляла Херсон: виникло чотири пожежі

23 лютого 2024, 10:12

Армія РФ обстріляла Херсон: виникло чотири пожежі

Херсон 23 лютого 2024 року. Фото: ДСНС Херсон 23 лютого 2024 року. Фото: ДСНС

Окупаційна армія РФ знову атакувала Херсон, всю ніч житлові квартали міста здригалися від вибухів, через що виникло чотири пожежі. Про це повідомили у ДСНС України.

«Через влучання ворожих боєприпасів виникло 4 пожежі: горіли житловий будинок, господарчі споруди та складське приміщення», — йдеться у повідомленні.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що противник здійснив 287 обстрілів, випустивши 1716 снарядів із застосуванням артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БпЛА.

«По місту Херсон ворог спрямував 27 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, архівну установу та припортову інфраструктуру у Херсоні», — додав Прокудін.

Він також підтвердив, що через російську агресію одна людина загинула, ще дві — дістали поранення.

За даними херсонських рятувальників, усі пожежі вдалося ліквідувати. Нагадаємо, в ніч на 23 лютого російські війська атакували Україну дронами та ракетами.

Минулої доби артилерійським і мінометним обстрілам росіян зазнали близько 20 населених пунктів Харківської області, де загинуло 15 корів.

Раніше РФ атакувала Одеську область ударними дронами типу Shahed-131/136 та ракетами типу Х-31П та Х-22, вже відомо про 3 загиблих внаслідок атаки.

Також окупанти вдарили по Дніпру дронами-камікадзе , потрапивши до багатоповерхового будинку та підприємства. Внаслідок обстрілу вісім людей постраждали.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Херсон
Інше
Пожежі обстріл Херсона

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
01:38
Сховалися під мостом: Момент удару по військах РФ у Донецьку потрапив на відео
23:08
Головне за день: Вибух у Бердянську. Медведєв хоче посилати українця до таборів
23:00
В окупації не хочуть бачити учасників «голої» вечірки для «замолювання гріхів»
22:45
Ще одного полоненого «азовця» незаконно засуджено окупантами
20:12
Обстріл Донецька: на Текстильнику поранено 4 людини
14:39
Керівництво РФ готує росіян до тривалої війни — британська розвідка
12:58
Росія: Медведєв запропонував відправляти до сибірських таборів «нелояльних» українців, які живуть в окупації
11:58
ЗСУ: росіяни атакують Часів Яр і намагаються вийти на Сіверський Донець
10:18
При в`їзді до окупованого Луганська автомобільні черги — перевіряють чоловіків
09:59
В окупованому Бердянську вранці вибухнув автомобіль
08:30
Україна розслідує факти вбивства російськими окупантами 38 військовополонених
00:43
Головне за день: Удари по полігонам військ РФ. Росіяни хочуть вийти на межі Луганщини
00:17
ЗСУ завдали чергового удару по полігону військ РФ. Повідомляють про велику кількість загиблих
21:10
Проросійський блогер розповів про масову загибель російських військовослужбовців в окупованому Докучаєвську
19:41
В окупованому Донецьку під обстріл потрапила лікарня Калініна
15:58
У Росії заявили про захоплення села Побєда під Мар'їнкою
14:13
Партизани зафіксували розміщення цілого дивізіону С-400 в окупованому Криму
11:16
Захоплення Авдіївки: генсек НАТО пояснив, чому росіянам вдалося окупувати місто на Донеччині
10:55
Донецька область за добу зазнавала ракетних та артилерійських ударів, є жертви та руйнування
10:13
Російський військовий вчинив суїцид після того, як назвав втрати РФ у боях за Авдіївку
усі новини
11:35
У Подільському районі Києва горять складські приміщення
11:32
Курську область РФ знову атакували дрони
11:14
Зеленський показав тренування українських пілотів на F-16 у Данії
10:57
Подолали близько 20 кілометрів. Прикордонник розповів, як з побратимами виходив з Авдіївки
10:55
СБУ затримала колаборантку в Слов'янську: жінка передавала інформацію про ЗСУ синові-бойовику «ДНР»
10:19
Росіяни вночі вдарили по Мирнограду: загинув чоловік
10:12
Армія РФ обстріляла Херсон: виникло чотири пожежі
09:40
Окупанти просунулися на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але ЗСУ відкинули їх у Побєди — DeepState
09:15
Російські окупанти вбили 15 корів, обстрілюючи Харківську область
09:12
Росіяни за добу вбили одного жителя Донецької області, ще 19 поранено — Філашкін
08:53
РФ вночі атакувала Україну дронами та ракетами: скільки цілей збила ППО
08:40
Росія завдала удару по Одеській області ракетами та ударними дронами: є жертви серед цивільних
08:38
Росіяни влучили дронами в багатоповерхівку у Дніпрі: вісім постраждалих, під завалами можуть бути люди
01:38
Сховалися під мостом: Момент удару по військах РФ у Донецьку потрапив на відео
00:00
«Шахтар» вилетів із Ліги Європи після поразки «Марселю»
23:45
На матір Навального тиснуть слідчі — вони вимагають таємного похорону
23:08
Головне за день: Вибух у Бердянську. Медведєв хоче посилати українця до таборів
23:00
В окупації не хочуть бачити учасників «голої» вечірки для «замолювання гріхів»
22:45
Ще одного полоненого «азовця» незаконно засуджено окупантами
21:23
«Авдос пав, але життя наших хлопців дорожче» — Барабаш про події в Авдіївці
усі новини
ВІДЕО
Пожежа на Подолі у столиці. Фото: ТГ-канал «Реальний Київ» У Подільському районі Києва горять складські приміщення
23 лютого, 11:35
Зеленський показав тренування українських пілотів на F-16 у Данії Зеленський показав тренування українських пілотів на F-16 у Данії
23 лютого, 11:14
Подолали близько 20 кілометрів. Прикордонник розповів, як з побратимами виходив з Авдіївки Подолали близько 20 кілометрів. Прикордонник розповів, як з побратимами виходив з Авдіївки
23 лютого, 10:57
Окупанти просунулися на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але ЗСУ відкинули їх у Побєди — DeepState Окупанти просунулися на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але ЗСУ відкинули їх у Побєди — DeepState
23 лютого, 09:40
Атака РФ на Одещину. Фото: ДСНС Росія завдала удару по Одеській області ракетами та ударними дронами: є жертви серед цивільних
23 лютого, 08:40
Момент удару у Донецьку, Кадр з відео Сховалися під мостом: Момент удару по військах РФ у Донецьку потрапив на відео
23 лютого, 01:38
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама