Главное за день: В Мариуполе жалуются на проблемы с мусором. Сбит еще один самолет РФ

Общество



На оккупированной территории Донецкой области в военной части удерживают мобилизованного преподавателя музыки и инвалида 3-й группы. Его заставляют вернуться на фронт. Владимира Фролова незаконно мобилизовали 22 февраля 2022 года несмотря на то, что у него 3-я группа инвалидности. Также у мужчины многочисленные проблемы со зрением, сердцем, желудком, щитовидной железой. Однако ему отказали в проведении медкомиссии и отправили на фронт. За время службы у Фролова ухудшилось здоровье и образовалась опухоль в почках.



Публичные сторонники группировки «ДНР» выступают против того, чтобы на оккупированную территорию Донбасса приезжали российские артисты, попавшие в немилость Кремлю. Российские медиа распространяют комментарии «военкоров», священников, представителей оккупационных администраций, которые возмущены приездом российских звезд. По их мнению, селебрити наносят свои визиты не из искренних чувств.



Жители оккупированного Мариуполя жалуются на проблемы с мусором. Появляются стихийные свалки во дворах многоэтажных домов и на улицах частного сектора. Нередко свалки образуются рядом с рынками и местами стихийной торговли, которых стало очень много. По словам местных жителей, в городе катастрофически не хватает урн и мусорных контейнеров.



Боевые действия



Украинские военные сбили российский самолет А-50 в районе Азовского моря. Эта информация появилась, как в российских, так и в украинских медиа. За неделю Силам обороны Украины удалось сбить семь боевых самолетов РФ.



В оккупированном Шахтерске Горловского района Донецкой области загорелась нефтебаза. Пока оккупационная власть никак не комментировала этот инцидент.

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