В оккупированных городах Донетчины не вывозят мусор, «ДНР» не может решить проблему

Жители оккупированного Мариуполя жалуются на проблемы с мусором. Появляются стихийные свалки во дворах многоэтажных домов и на улицах частного сектора. Нередко свалки образуются рядом с рынками и местами стихийной торговли, которых стало очень много. По словам местных жителей, в городе катастрофически не хватает урн и мусорных контейнеров.





Тем временем, назначенный Россией глава оккупационной администрации Мариуполя Олег Моргун на своей странице буквально каждый день отчитывается о том, как коммунальщики убирают в разных частях города. Но, вероятно, проблема не решается и качественно настроить работу по вывозу мусора у оккупантов не получается.



«Сегодня мы фиксируем, что ситуация с уборкой города критическая. Коммунальные службы сегодня не работают, не имеют необходимой техники, не имеют соответствующих работников. Так что во всех районах разрастаются стихийные свалки, во дворах происходит торговля. И ничего не убирается», — сказал депутат легитимного Мариупольского городского совета Александр Халявинский.



До полномасштабного вторжения России в Украину в Мариуполе была хорошо налажена система уборки города и сбора мусора. На коммунальном предприятии было много современной специализированной техники и мусор вывозился регулярно. По словам представителей легитимного Мариупольского городского совета, после боевых действий несколько единиц техники уцелело, но неизвестно, пользуются ли ею оккупанты.



Пока что Моргун отчитывается исключительно о ручной уборке территорий. А тем временем, глава группировки «ДНР» Денис Пушилин раздает поручения и якобы реагирует на жалобы местных жителей. Летом 2023 года он требовал доложить ему об обновлении контейнерных парков и контейнерных площадок вблизи домов. Но уже в январе 2024 года вынес выговоры руководителям коммунальных предприятий в Иловайске, Харцызске и Макеевке за то, что они не справляются с вывозом мусора. И даже пообещал проводить контрольные съемки свалок. Но есть большие сомнения, что проблема будет действительно решена. И в Мариуполе, в том числе, где сейчас она лишь усугубляется.



Мусор — это системная проблема почти во всех городах, которые подконтрольны группировке «ДНР». И этой проблеме много лет. Впервые мусорный коллапс начали фиксировать в 2016 году в оккупированных Макеевке и Донецке.



Люди продолжают фиксировать свалки в Донецке и других городах каждый день. Местные жители говорят, что мусор не вывозят месяцами.



Тем не менее Россия выделяет немалые средства на развитие жилищно-коммунальной сферы на оккупированных территориях. В бюджете группировки «ДНР» на 2024 год заложено более 12 млрд рублей на данный сектор.