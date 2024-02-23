  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В оккупированных городах Донетчины не вывозят мусор, «ДНР» не может решить проблему

23 февраля 2024, 22:31

В оккупированных городах Донетчины не вывозят мусор, «ДНР» не может решить проблему

В оккупированных городах Донетчины не вывозят мусор, «ДНР» не может решить проблему

Жители оккупированного Мариуполя жалуются на проблемы с мусором. Появляются стихийные свалки во дворах многоэтажных домов и на улицах частного сектора. Нередко свалки образуются рядом с рынками и местами стихийной торговли, которых стало очень много. По словам местных жителей, в городе катастрофически не хватает урн и мусорных контейнеров.

Тем временем, назначенный Россией глава оккупационной администрации Мариуполя Олег Моргун на своей странице буквально каждый день отчитывается о том, как коммунальщики убирают в разных частях города. Но, вероятно, проблема не решается и качественно настроить работу по вывозу мусора у оккупантов не получается.

«Сегодня мы фиксируем, что ситуация с уборкой города критическая. Коммунальные службы сегодня не работают, не имеют необходимой техники, не имеют соответствующих работников. Так что во всех районах разрастаются стихийные свалки, во дворах происходит торговля. И ничего не убирается», — сказал депутат легитимного Мариупольского городского совета Александр Халявинский.

До полномасштабного вторжения России в Украину в Мариуполе была хорошо налажена система уборки города и сбора мусора. На коммунальном предприятии было много современной специализированной техники и мусор вывозился регулярно. По словам представителей легитимного Мариупольского городского совета, после боевых действий несколько единиц техники уцелело, но неизвестно, пользуются ли ею оккупанты.

Пока что Моргун отчитывается исключительно о ручной уборке территорий. А тем временем, глава группировки «ДНР» Денис Пушилин раздает поручения и якобы реагирует на жалобы местных жителей. Летом 2023 года он требовал доложить ему об обновлении контейнерных парков и контейнерных площадок вблизи домов. Но уже в январе 2024 года вынес выговоры руководителям коммунальных предприятий в Иловайске, Харцызске и Макеевке за то, что они не справляются с вывозом мусора. И даже пообещал проводить контрольные съемки свалок. Но есть большие сомнения, что проблема будет действительно решена. И в Мариуполе, в том числе, где сейчас она лишь усугубляется.

Мусор — это системная проблема почти во всех городах, которые подконтрольны группировке «ДНР». И этой проблеме много лет. Впервые мусорный коллапс начали фиксировать в 2016 году в оккупированных Макеевке и Донецке.

Люди продолжают фиксировать свалки в Донецке и других городах каждый день. Местные жители говорят, что мусор не вывозят месяцами.

Тем не менее Россия выделяет немалые средства на развитие жилищно-коммунальной сферы на оккупированных территориях. В бюджете группировки «ДНР» на 2024 год заложено более 12 млрд рублей на данный сектор.

ТЕГИ

Прочее
Мусор
Организации
ДНР
Места
Макеевка Мариуполь Донецк

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:31
В оккупированных городах Донетчины не вывозят мусор, «ДНР» не может решить проблему
19:05
Балицкий признал: РФ выселяла семьи, не поддержавшие войну ►
15:11
В аннексированной Евпатории обнаружили большое количество танков — АТЕШ
12:52
В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза
12:10
На оккупированной части Донетчины в военной части удерживают мобилизованного педагога и инвалида 3-й группы
01:38
Прятались под мостом: Момент удара по войскам РФ в Донецке попал на видео
23:08
Главное за день: Взрыв в Бердянске. Медведев хочет ссылать украинце в лагеря
23:00
В оккупации не хотят видеть участников «голой» вечеринки для «замаливания грехов»
22:45
Еще один пленный «азовец» незаконно осужден оккупантами
20:12
Обстрел Донецка: на Текстильщике ранены 4 человека
14:39
Руководство РФ готовит россиян к длительной войне — британская разведка
12:58
Россия: Медведев предложил ссылать в сибирские лагеря «нелояльных» украинцев, живущих в оккупации
11:58
ВСУ: россияне атакуют Часов Яр и пытаются выйти на Северский Донец
11:10
DeepState подтверждает оккупацию села Победа
10:18
При въезде в оккупированный Луганск автомобильные очереди — проверяют мужчин
09:59
В оккупированном Бердянске утром взорвался автомобиль
08:30
Украина расследует факты убийства российскими оккупантами 38 военнопленных
00:43
Главное за день: Удары по полигонам войск РФ. Россияне хотят выйти на границы Луганщины
00:17
ВСУ нанесли очередной удар по полигону войск РФ. Сообщают о большом количестве погибших
21:10
Пророссийский блогер рассказал о массовой гибели российских военнослужащих в оккупированном Докучаевске
все новости
22:41
В Одессе горит дом после атаки «Шахеда», есть пострадавшие
22:31
В оккупированных городах Донетчины не вывозят мусор, «ДНР» не может решить проблему
21:14
На подконтрольной части Донецкой области сегодня проживает полмиллиона человек
19:52
Сбит еще один российский военный самолет: на этот раз А-50
19:05
Балицкий признал: РФ выселяла семьи, не поддержавшие войну ►
18:55
Российские вузы идеологически «обрабатывают» украинских детей из оккупации — названы цифры
17:46
Ночной обстрел Донетчины: испорчено почти 500 тонн зерна для посевной
15:59
«Нужно действовать быстро»: министр обороны США призвал Конгресс предоставить финансовую помощь Украине
15:11
В аннексированной Евпатории обнаружили большое количество танков — АТЕШ
14:41
Украина и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке
13:59
США одобрили масштабный пакет санкций против РФ за войну в Украине и смерть Навального
13:31
ВСУ на Авдеевском направлении взяли в плен полдесятка оккупантов — Тарнавский
12:52
В оккупированном Шахтерске горит нефтебаза
12:44
В Польше неизвестные высыпали из украинских зерновозов рапс
12:10
На оккупированной части Донетчины в военной части удерживают мобилизованного педагога и инвалида 3-й группы
11:35
В Подольском районе Киева горят складские помещения
11:32
Курскую область РФ снова атаковали дроны
11:14
Зеленский показал тренировки украинских пилотов на F-16 в Дании
10:57
Преодолели около 20 километров. Пограничник рассказал, как с побратимами выходил из Авдеевки
10:55
СБУ задержала коллаборантку в Славянске: женщина передавала информацию про ВСУ сыну-боевику «ДНР»
все новости
ВИДЕО
В оккупированных городах Донетчины не вывозят мусор, «ДНР» не может решить проблему В оккупированных городах Донетчины не вывозят мусор, «ДНР» не может решить проблему
23 февраля, 22:31
Предположительно, момент сбития самолета А-50. Кадр из видео Сбит еще один российский военный самолет: на этот раз А-50
23 февраля, 19:52
Балицкий признал: РФ выселяла семьи, не поддержавшие войну ► Балицкий признал: РФ выселяла семьи, не поддержавшие войну ►
23 февраля, 19:05
Пожар на Подоле в столице. Фото: тг-канал «Реальний Київ» В Подольском районе Киева горят складские помещения
23 февраля, 11:35
Атака РФ на Одесскую область. Фото: ГСЧС Россия нанесла удар по Одесской области ракетами и ударными дронами: есть жертвы среди гражданских
23 февраля, 08:40
Момент удара в Донецке, Кадр из видео Прятались под мостом: Момент удара по войскам РФ в Донецке попал на видео
23 февраля, 01:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама