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Головне за день: У Маріуполі скаржаться на проблеми зі сміттям. Збито ще один літак РФ

23 лютого 2024, 23:45

Головне за день: У Маріуполі скаржаться на проблеми зі сміттям. Збито ще один літак РФ

Суспільство

 На окупованій території Донецької області у військовій частині утримують мобілізованого викладача музики та інваліда 3-ї групи. Його змушують повернутися на фронт. Володимира Фролова незаконно мобілізували 22 лютого 2022 року, незважаючи на те, що він має 3-ю групу інвалідності. Також у чоловіка численні проблеми із зором, серцем, шлунком, щитовидною залозою. Однак йому відмовили у проведенні медкомісії та відправили на фронт. За час служби у Фролова погіршилося здоров'я та утворилася пухлина у нирках.

Публічні прихильники угрупування «ДНР» виступають проти того, щоб на окуповану територію Донбасу приїжджали російські артисти, які потрапили до немилості Кремля. Російські медіа розповсюджують коментарі «воєнкорів», священиків, представників окупаційних адміністрацій, які обурені приїздом російських зірок. На їхню думку, селебріті наносять свої візити не зі щирих почуттів.

Жителі окупованого Маріуполя скаржаться на проблеми зі сміттям. З'являються стихійні звалища у дворах багатоповерхових будинків та на вулицях приватного сектору. Нерідко звалища утворюються поряд із ринками та місцями стихійної торгівлі, яких стало дуже багато. За словами місцевих жителів, у місті катастрофічно не вистачає урн та сміттєвих контейнерів.

Бойові дії

 Українські військові збили російський літак А-50 у районі Азовського моря. Ця інформація з'явилася як у російських, так і в українських медіа. За тиждень Силам оборони України вдалося збити сім бойових літаків РФ.

В окупованому Шахтарську Горлівського району Донецької області спалахнула нафтобаза. Поки що окупаційна влада ніяк не коментувала цей інцидент.

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