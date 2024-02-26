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Главное за день: Армия РФ штурмует Орловку. Силы обороны Украины отошли от Ласточкино

26 февраля 2024, 23:37

Главное за день: Армия РФ штурмует Орловку. Силы обороны Украины отошли от Ласточкино

Политика

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении России.  Согласно «документу», оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины вошли в Южный военный округ. Также в Южный военный округ входят оккупированные Крым и Севастополь.

Общество

Около 700 жителей Авдеевки отказались уезжать из города и таким образом оказались под оккупацией Российской Федерации. Об этом сообщил инспектор отдела коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области и участник эвакуационного отряда «Белый ангел» Павел Дяченко. По его словам, эта цифра предварительна, ведь точное количество людей невозможно определить.

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Боевые действия

Армия РФ пытаются с трех сторон штурмовать Орловку после отхода Вооруженных сил Украины из Ласточкино в Донецкой области, сообщил представитель ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховий.

Также он рассказал, что Силы обороны Украины отошли от села Ласточкино Донецкой области, этот населенный пункт находится на Авдеевском направлении. Лиховий добавил, что украинские военнослужащие отошли, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов, в частности, Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении.

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