Путин подписал указ о военно-административном делении РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении России. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов.



Кроме того, оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины вошли в Южный военный округ. Также в Южный военный округ входят оккупированные Крым и Севастополь.

Сообщается, военные округа с центрами в Москве и Санкт-Петербурге существовали до 2010 года. О планах вновь сформировать их министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил в конце 2022 года



Ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях Запорожской области 25 февраля началось "досрочное голосование" по "выборам" президента РФ.