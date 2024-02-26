В Авдеевке осталось около 700 жителей

Авдеевка сейчас Фото: Instagram/libkos

Около 700 жителей Авдеевки отказались уезжать из города и таким образом оказались под оккупацией Российской Федерации. Об этом сообщил инспектор отдела коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области и участник эвакуационного отряда «Белый ангел» Павел Дяченко.

По его словам, эта цифра предварительна, ведь точное количество людей невозможно определить.

При этом, он сказал, что когда экипаж «Белых ангелов» общался с жителями Авдеевки, никто открыто не поддерживал Россию и оккупантов.

«Когда экипаж «Белых ангелов» каждый день общался с людьми, эвакуировал, помогал, привозил гуманитарку, никто лично в глаза не говорил, что они ждут Россию»,- рассказал он.

Отметим, что до полномасштабного вторжения в Авдеевке проживало около 30 тысяч украинцев.