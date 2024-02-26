Головне за день: Армія РФ штурмує Орлівку. Сили оборони України відійшли від Ласточкиного

Політика



Президент РФ Володимир Путін підписав указ про військово-адміністративний поділ Росії. Згідно з «документом», окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України увійшли до Південного військового округу. Також до Південного військового округу входять окуповані Крим та Севастополь.



Суспільство



Близько 700 мешканців Авдіївки відмовилися їхати з міста і таким чином опинилися під окупацією Російської Федерації. Про це повідомив інспектор відділу комунікацій Національної поліції у Донецькій області та учасник евакуаційного загону «Білий янгол» Павло Дяченко. За його словами, ця цифра є попередньою, адже точну кількість людей неможливо визначити.



Чимало чоловіків призовного віку, які уникають мобілізації через нелегальний виїзд з України, роблять це через сусідню Молдову. Як до них поставиться Кишинів після ухвалення Верховною Радою нового закону про мобілізацію? Журналістка молдавського медіа NewsMaker Аліна Міхалкіна розповідає історії українців-уклоністів: як вони наважуються на втечу, як добираються до Молдови, скільки їм це коштує, хто на цьому заробляє, і що з ними буде далі.



Бойові дії



Армія РФ намагаються з трьох сторін штурмувати Орлівку після відходу Збройних сил України з Ласточкиного в Донецькій області, повідомив представник ОСГВ «Таврія» Дмитро Ліховий.



Також він розповів, що Сили оборони України відійшли від села Ласточкине Донецької області. Ліховий додав, що українські військовослужбовці відійшли, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів, зокрема, Орлівка, Тоненьке, Бердичі та не допустити подальшого просування супротивника далі у західному напрямку.

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