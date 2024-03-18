Главное за день: Ситуация в Сумской области. Кто убил украинку в Германии?

Политика



Владимир Путин получил не меньше 31,6 млн голосов с помощью фальсификаций, то есть около половины голосов за него были вброшены, выяснила «Новая газета Европа». Отмечается, что это рекордный масштаб подделки голосов на президентских выборах в России.



Общество



За убийством украинки Маргариту Разаз может стоять 44-летний немец и 43-летняя женщина, которая приехала из Российской Федерации. Они могли длительное время планировать операцию, в результате которой не только была убита 27-летняя девушка, но и похищен ее ребенок. Немецкие издания Bild и Focus поделились новыми деталями трагедии.



Подросток 2008 года рождения погиб в оккупированной Горловке в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса.



Боевые действия



Эвакуационная комиссия приняла решение о введении в действие плана эвакуации Великописаревской громады. Однако из-за разрушенного моста эвакуация людей значительно усложнена. По словам редактора газеты «Ворскла» Алексея Пасюги, россияне ежедневно обстреливают село Поповка. Только за последние несколько дней там погибли по меньшей мере пять человек. Практически все административные здания, вся инфраструктура города Большая Писаревка уничтожена российской авиацией, сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.



15 беспилотников попали по нефтезаводу в Славянске-на-Кубани во время атаки 17 марта. По предварительной информации, повреждены наливная бочка, перерабатывающая установка и трубопровод. Завод приостановил работу.



Российские оккупанты продвинулись в Орловке Донецкой области и возле Вербового Запорожской области, сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState. Кроме того, как отмечают аналитики, продолжаются боевые действия возле Работино и Вербового в Запорожской области, а также в районе поселка Горьковский Белгородской области РФ.



Из-за промедления с военной помощью Украине меняется положение на фронте. По словам представителя Белого дома, координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джона Кирби, ВСУ приходится отступать на вторую и третью линию обороны.

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