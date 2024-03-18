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Головне за день: Ситуація у Сумській області. Хто вбив українку у Німеччині?

18 березня 2024, 23:37

Головне за день: Ситуація у Сумській області. Хто вбив українку у Німеччині?

Політика

 Володимир Путін отримав не менше 31,6 млн голосів за допомогою фальсифікацій, тобто близько половини голосів за нього було вкинуто, з'ясувала «Нова газета Європа». Зазначається, що це рекордний масштаб підробки голосів на президентських виборах у Росії.

Суспільство

 За вбивством українки Маргариту Разаз може стояти 44-річний німець та 43-річна жінка, яка приїхала з Російської Федерації. Вони могли тривалий час планувати операцію, внаслідок якої не тільки було вбито 27-річну дівчину, а й викрадено її дитину. Німецькі видання Bild та Focus поділилися новими деталями трагедії.

Підліток 2008 року народження загинув в окупованій Горлівці в результаті детонації касетного суббоєприпасу, що раніше не розірвався.

Бойові дії

 Евакуаційна комісія ухвалила рішення про введення в дію плану евакуації Великописарівської громади. Однак через зруйнований міст евакуація людей значно ускладнена. За словами редактора газети "Ворскла" Олексія Пасюги, росіяни щодня обстрілюють село Попівка. Лише за останні кілька днів там загинули щонайменше п'ятеро людей. Практично всі адміністративні будівлі, всю інфраструктуру міста Велика Писарівка знищено російською авіацією, повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

15 безпілотників потрапили нафтозаводом у Слов'янську-на-Кубані під час атаки 17 березня. За попередньою інформацією, пошкоджено наливну бочку, переробну установку та трубопровід. Завод припинив роботу.

Російські окупанти просунулися в Орлівці Донецької області та біля Вербового Запорізької області, повідомили військові аналітики українського проекту DeepState. Крім того, як зазначають аналітики, продовжуються бойові дії біля Роботино та Вербового у Запорізькій області, а також у районі селища Горьківської Білгородської області РФ.

Через зволікання з військовою допомогою Україні змінюється становище на фронті. За словами представника Білого дому, координатора стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Джона Кірбі, ЗСУ доводиться відступати на другу та третю лінію оборони.

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