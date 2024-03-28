Главное за день: РФ не сможет захватить Харьков. «ДНР» объявила военный призыв с 1 апреля

Права человека



Российские оккупационные органы незаконно осудили еще одного украинского военнопленного. Стрелка полка «Азов» старшего солдата Александра Сыкылынду приговорили к пожизненному лишению свободы.



Группировка «ЛНР» задержала 39-летнюю жительницу Луганской области по обвинению в «шпионаже». Якобы женщина с декабря 2022 года по июнь 2023 года публиковала в социальных сетях информацию о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих в регионе.



Общество



Российская Федерация планирует провести призыв на воинскую службу на оккупированной части Донецкой области с 1 апреля. По «указу» главы так называемой «ДНР» Дениса Пушилина постановлено создать призывную комиссию на временно оккупированных территориях.



Российская академия народного хозяйства и государственной службы запускает магистерскую программу «Государственное и муниципальное управление». По данным британской разведки, вероятно, создание такой программы частично направлено на преодоление нехватки желающих и квалифицированных кадров на российских правительственных должностях на оккупированных территориях Украины.



На временно оккупированных территориях Луганской области будет происходить ликвидация шахт. Это инициировали инвесторы из РФ. Горнякам якобы гарантируют рабочие места и одновременно переводят их в главное управление реструктуризации шахт. Однако фонд оплаты труда для таких работников еще не утвержден.



Боевые действия



В Николаевке Донецкой области из-за российского обстрела погибла женщина, повреждено по меньшей мере 11 многоэтажек и 11 частных домов.



В Днепропетровской области в результате ударов со стороны россиян 27 и 28 марта трое людей пострадали, один человек – погиб. Под атаку попали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены многоэтажные дома, частные дома, хозяйственные постройки и автомобили, оборваны линии электроснабжения. В домах разрушены стены и крыша, изувечены ограждения и окна.



Сообщения о подготовке 350-тысячной российской армии к наступлению на Харьков являются частью информационной кампании оккупантов и не соответствуют действительности, сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.



По данным ISW, российские войска недавно продвинулись к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в пределах Бердычей и в Орловке. Российские военкоры заявили, что ВС РФ вошли в Семеновку и атакуют украинские позиции в пределах населенного пункта, но ВСУ активно контратакуют в этом районе.



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