Оккупанты продвинулись в пределах Бердычей и в Орловке Донецкой области — ISW

Российские войска недавно продвинулись к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев. Геолоцированные кадры за 27 марта показывают, что российские войска недавно продвинулись в пределах Бердычей и в Орловке. Российские военкоры заявили, что ВС РФ вошли в Семеновку и атакуют украинские позиции в пределах населенного пункта, но ВСУ активно контратакуют в этом районе. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) в сводке от 27 марта.

Один из военкоров утверждал о продвижении на 200 метров западнее Орловки на западном берегу реки Дурна, на 200 метров западнее Тоненького, на 200 метров в направлении Уманского, на 300 метров южнее села Тоненькое в сторону Первомайского и в 100 метрах южнее Невельского. ISW пока не подтверждают это.

Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от Донецка 27 марта. Геолоцированные кадры, опубликованные 27 марта, показывают, что ВС РФ продвинулись в Новомихайловке. Позиционные бои продолжались западнее Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

Ранее сообщалось, что руководивший захватом Авдеевки и Мариуполя генерал стал «Героем России».