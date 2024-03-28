Головне за день: РФ не зможе захопити Харків. «ДНР» оголосила військовий призов із 1 квітня

Права людини



Російські окупаційні органи незаконно засудили ще одного українського військовополоненого. Стрілка полку «Азов» старшого солдата Олександра Сикилинду засудили до довічного позбавлення волі.



Угруповання «ЛНР» затримало 39-річну мешканку Луганської області за звинуваченням у «шпигунстві». Нібито жінка з грудня 2022 року по червень 2023 року публікувала у соціальних мережах інформацію про переміщення та місця дислокації російських військовослужбовців у регіоні.



Суспільство



Російська Федерація планує провести призов на військову службу на окупованій частині Донецької області з 1 квітня. За «указом» голови так званої «ДНР» Дениса Пушиліна ухвалено створити призовну комісію на тимчасово окупованих територіях.



Російська академія народного господарства та державної служби запускає магістерську програму «Державне та муніципальне управління». За даними британської розвідки, ймовірно, створення такої програми частково спрямоване на подолання нестачі охочих та кваліфікованих кадрів на російських урядових посадах на окупованих територіях України.



На тимчасово окупованих територіях Луганської області відбуватиметься ліквідація шахт. Це ініціювали інвестори із РФ. Гірникам нібито гарантують робочі місця та одночасно переводять їх у головне управління реструктуризації шахт. Проте фонд оплати праці для таких працівників ще не затверджено.



Бойові дії



У Миколаївці Донецької області через російський обстріл загинула жінка, пошкоджено щонайменше 11 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.



У Дніпропетровській області внаслідок ударів з боку росіян 27 та 28 березня троє людей постраждали, одна людина – загинула. Під атаку потрапили Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджено багатоповерхові будинки, приватні будинки, господарські будівлі та автомобілі, обірвані лінії електропостачання. У будинках зруйновані стіни та дах, понівечені огорожі та вікна.



Повідомлення про підготовку 350-тисячної російської армії до наступу на Харків є частиною інформаційної кампанії окупантів та не відповідають дійсності, повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України.



За даними ISW, російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в межах Бердичів і в Орлівці. Російські воєнкори заявили, що ЗС РФ увійшли до Семенівки та атакують українські позиції в межах населеного пункту, але ЗСУ активно контратакують у цьому районі.



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