На оккупированной Луганщине задержали местную жительницу якобы за «шпионаж»

На оккупированной территории Луганской области группировка «ЛНР» обвинила местную жительницу в «шпионаже».



Группировка «ЛНР» задержала 39-летнюю местную жительницу, которая якобы публиковала в социальных сетях информацию о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих в регионе. Утверждается, что он это делала с декабря 2022 года по июнь 2023 года. Данные она якобы передавала украинским спецслужбам через мессенджеры.



«В результате ее действий вооруженные силы Украины могли спланировать и нанести огневое поражение по подразделениям вооруженных сил РФ», — считают в группировке.



Боевики сняли видео, на котором женщина дает показания. Она не озвучивает свой мотив. Лишь говорит, что передавала данные, предположительно, украинскому военному.