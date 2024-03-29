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ІДІЛ розкритикував Кремль за спробу звинуватити Україну та Захід у теракті в «Крокус Холлі»

29 березня 2024, 19:24

ІДІЛ розкритикував Кремль за спробу звинуватити Україну та Захід у теракті в «Крокус Холлі»

У терористичній організації «Ісламська держава» заявили, що Росія визнала свій провал, звинувачуючи країни Заходу в теракті, здійсненому 22 березня. Саме ІДІЛ узяв на себе відповідальність за те, що сталося.

«Після гучної поразки Росія не знайшла іншого вибору, окрім як направити “звинувачення у змові” проти своїх супротивників у “західному таборі”, щоб ухилитися від визнання свого великого провалу перед муджахідами», — йдеться у новому випуску газети «Ан-Наба», яка поширюється від імені терористичної «Ісламської держави». На це звернув увагу сходознавець Руслан Сулейманов.

У публікації також описуються деталі теракту: троє бойовиків мали розстрілювати всіх присутніх у Крокус Сіті Холлі, а четвертий підпалити будівлю. Потім передбачалося, що бойовики вб'ють ще більше людей — у них мало вистачити зброї і для подальшої перестрілки з силовиками, які прибули б на місце теракту. Однак «несправність деяких знарядь» змусила терористів залишити місце атаки, стверджують у виданні.

«Росія дуже зацікавлена в тому, щоб допитувати полонених таким чином, щоб це служило політичним конфліктам з її противниками і прикривало втрати, завдані їй муджахидами», — пише газета.

Секретар радбезу РФ Микола Патрушев вважає, що за терактом у «Крокусі» стоїть Україна.

У зверненні до росіян президент РФ Володимир Путін заявив, що четверо затриманих за звинуваченням у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холл», намагаючись втекти, рухалися у бік України. За його словами, у підозрюваних терористів в Україні було підготовлено вікно для переходу держкордону.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що версія, що розповсюджується російською стороною про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї втекли у бік України, не витримує жодної критики.

Пізніше координатор із стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав твердження Росії про те, що теракт у концертному залі «Крокус Сіті Холл» пов'язаний із Україною кремлівською пропагандою.

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