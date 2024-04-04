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Главное за день: Россия захватила Водяное. Украинский апокалипсис от западных СМИ

04 апреля 2024, 00:14

Главное за день: Россия захватила Водяное. Украинский апокалипсис от западных СМИ

Общество

Российские оккупанты продолжают атаковать Часов Яр. По состоянию на 3 апреля в городе остаются 875 жителей, большинство среди них – пожилые люди.

Боевые действия

Украине угрожает крах на поле боя даже при разблокировке помощи США, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленных военных, служивших под командованием генерала Залужного. Отмечается, что есть большой риск обрушения линии фронта там, где Россия сосредоточит свое наступление, воспользовавшись численным превосходством и управляемыми авиабомбами.

Оккупационные войска РФ захватили село Водяное и продвинулись в Первомайском на Авдеевском направлении, сообщили украинские военные аналитики проекта DeepState. Кроме того, россияне продвинулись в Ивановском на Бахмутском направлении. Также уточняется линия столкновения у Вербового.

Россияне нанесли ракетный удар по Краснопольской громаде – погиб один человек, еще один ранен.

Российские оккупанты обстреляли Николаевку Донецкой области. Известно о трех пострадавших, также есть значительные повреждения.

В Донецкой области в результате обстрела были ранены трое работников ПАО «Донбассэнерго». Они доставлены в больницу, оказывается помощь. Из-за продолжающихся боевые действий, в Донецкой области обесточена воздушная линия 110 кВ.

В селе Новоосиново Харьковской области в результате атаки РФ погиб 59-летний мужчина, его сын 3 апреля умер в медучреждении.

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