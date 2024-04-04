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Головне за день: Росія захопила Водяне. Український апокаліпсис від західних ЗМІ

04 квітня 2024, 00:14

Головне за день: Росія захопила Водяне. Український апокаліпсис від західних ЗМІ

Суспільство

 Російські окупанти продовжують атакувати Часів Яр. Станом на 3 квітня у місті залишаються 875 мешканців, більшість серед них – люди похилого віку.

Бойові дії

 Україні загрожує крах на полі бою навіть за розблокування допомоги США, повідомляє видання Politico з посиланням на високопоставлених військових, які служили під командуванням генерала Залужного. Наголошується, що є великий ризик обвалення лінії фронту там, де Росія зосередить свій наступ, скориставшись чисельною перевагою та керованими авіабомбами.

Окупаційні війська РФ захопили село Водяне та просунулися у Первомайському на Авдіївському напрямку, повідомили українські військові аналітики проекту DeepState. Крім того, росіяни просунулися в Іванівському на Бахмутському напрямку. Також уточнюється лінія зіткнення у Вербового.

Росіяни завдали ракетного удару по Краснопільській громаді – загинула одна людина, ще одна поранена.

Російські окупанти обстріляли Миколаївку на Донеччині. Відомо про трьох постраждалих також є значні пошкодження.

У Донецькій області внаслідок обстрілу було поранено трьох працівників ПАТ «Донбасенерго». Вони доставлені до лікарні, надається допомога. Через бойові дії, що тривають, у Донецькій області знеструмлено повітряну лінію 110 кВ.

У селі Новоосинове Харківської області внаслідок атаки РФ загинув 59-річний чоловік, його син 3 квітня помер у медзакладі.

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