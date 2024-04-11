В Донецьку затримали групу іноземців: їх звинувачують у підготовці «теракту» на військовому об'єкті РФ

Російські силовики заявили, що 11 квітня затримали членів терористичного угруповання.



У російських ЗМІ поширили відео від ФСБ РФ, на якому озброєні люди у військовому екіпіруванні вламуються до квартир та затримують чоловіків.



Щонайменще 6 людей затримано. Їх називають представниками Центральної Азії. У ФСБ стверджують, що затримані готували «теракт» на об'єкті збройних сил РФ в Донецьку.



Російські силовики вбачають «український слід», як і в теракті у Підмосков'ї. Стверджується, що «координація діяльності тергрупи здійснювалася з території України», а учасники «після скоєння злочину в РФ планували виїхати до Туреччини, звідки мали намір переправитися до України».



Також ФСБ поширила у ЗМІ відео із квартири у Москві, де нібито представник Центральної Азії планував теракт в одній із синагог російської столиці. Під час затримання чоловіка вбили.

22 березня в Підмосков'ї перед початком концерту в «Крокус Сіті Холл» сталася стрілянина та підпал концертного залу. Жертвами нападу терористів стали понад 140 людей.



Секретар радбезу РФ Микола Патрушев вважає, що за терактом у «Крокусі» стоїть Україна.



У зверненні до росіян Володимир Путін заявив, що четверо затриманих за звинуваченням у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холл», намагаючись втекти, рухалися у бік України. За його словами, у підозрюваних терористів в Україні було підготовлено вікно для переходу держкордону.



Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, версія, яка розповсюджується російською стороною про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї втекли у бік України, не витримує жодної критики.



Пізніше координатор із стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав твердження Росії про те, що теракт у концертній залі «Крокус Сіті Холл» пов'язаний із Україною кремлівською пропагандою.



Водночас угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за атаку на «Крокус».