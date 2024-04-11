Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

В Донецьку затримали групу іноземців: їх звинувачують у підготовці «теракту» на військовому об'єкті РФ

11 квітня 2024, 22:31

В Донецьку затримали групу іноземців: їх звинувачують у підготовці «теракту» на військовому об'єкті РФ

В Донецьку затримали групу іноземців: їх звинувачують у підготовці «теракту» на військовому об'єкті РФ

Російські силовики заявили, що 11 квітня затримали членів терористичного угруповання.

 У російських ЗМІ поширили відео від ФСБ РФ, на якому озброєні люди у військовому екіпіруванні вламуються до квартир та затримують чоловіків.

 Щонайменще 6 людей затримано. Їх називають представниками Центральної Азії. У ФСБ стверджують, що затримані готували «теракт» на об'єкті збройних сил РФ в Донецьку.

 Російські силовики вбачають «український слід», як і в теракті у Підмосков'ї. Стверджується, що «координація діяльності тергрупи здійснювалася з території України», а учасники «після скоєння злочину в РФ планували виїхати до Туреччини, звідки мали намір переправитися до України».

Також ФСБ поширила у ЗМІ відео із квартири у Москві, де нібито представник Центральної Азії планував теракт в одній із синагог російської столиці. Під час затримання чоловіка вбили.

22 березня в Підмосков'ї перед початком концерту в «Крокус Сіті Холл» сталася стрілянина та підпал концертного залу. Жертвами нападу терористів стали понад 140 людей.

Секретар радбезу РФ Микола Патрушев вважає, що за терактом у «Крокусі» стоїть Україна.

У зверненні до росіян Володимир Путін заявив, що четверо затриманих за звинуваченням у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холл», намагаючись втекти, рухалися у бік України. За його словами, у підозрюваних терористів в Україні було підготовлено вікно для переходу держкордону.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, версія, яка розповсюджується російською стороною про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї втекли у бік України, не витримує жодної критики.

Пізніше координатор із стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав твердження Росії про те, що теракт у концертній залі «Крокус Сіті Холл» пов'язаний із Україною кремлівською пропагандою.

Водночас угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за атаку на «Крокус».

ТЕГИ

Місця
Донецьк
Інше
теракт

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:39
Головне за день: РФ зруйнувала Трипільську ТЕС. Законопроект про мобілізацію
22:31
В Донецьку затримали групу іноземців: їх звинувачують у підготовці «теракту» на військовому об'єкті РФ
19:39
«Хочу до Радянського Союзу»: «ДНР» поширила відео, як видає російські паспорти жителям Авдіївки
16:40
Журналісти підрахували втрати російської військової авіації від «дружнього вогню»
13:50
В окупованому Маріуполі у травні може розпочатися мобілізація
09:54
«ДНР»: П'ятеро людей постраждали внаслідок удару по автобусу на трасі під Ясинуватою
23:22
Головне за день: армія РФ захопила Первомайське. Гіркін хоче на лінію фронту
17:20
Гіркіна затвердили на посаду командира взводу на Донбасі. Але заважає судимість
23:35
Війська РФ окупували село Первомайське під Авдіївкою
23:12
Головне за день: Російська бомба впала на Єнакієве. Обстріл Костянтинівки
15:59
Німецький аналітик повідомив, що російські війська увійшли до Красногорівки. Українські експерти це спростували
15:59
З окупованого Маріуполя до РФ загарбники вивезли 50 тисяч тонн вантажів, зокрема зерно — міськрада
14:49
В окупованому Єнакієвому впала російська авіабомба: є постраждалий та пошкодження
10:47
Силовики РФ перевірили мігрантів у захопленому Маріуполі
07:30
У Держдепартаменті відреагували на дронову атаку по Запорізькій АЕС
00:15
Головне за день: Дрон атакував ЗАЕС. Трамп хоче змусити Україну поступитися Кримом та Донбасом
22:07
«Суд ДНР» відправив командира артвзводу ЗСУ у в'язницю на 22 роки
18:37
В окупованому Маріуполі під час роздачі їжі загинула людина, щонайменше десятеро зазнали поранень
17:36
Троє російських військовослужбовців розстріляли в окупованій Кадіївці мирного жителя
10:06
У «народній міліції ЛНР» зросла кількість самогубств — Лисогор
усі новини
23:39
Головне за день: РФ зруйнувала Трипільську ТЕС. Законопроект про мобілізацію
23:12
Путін каже, що не проти повернутись до проєкту Стамбульського договору з Україною
22:31
В Донецьку затримали групу іноземців: їх звинувачують у підготовці «теракту» на військовому об'єкті РФ
22:06
Четверо поліцейських контужені через російський обстріл в Луганській області
21:42
Військовополонені з Донецька та Луганська просять Путіна та Москалькову про обмін
20:40
По Трипільській ТЕС Росія вдарила новими крилатими ракетами Х-69 — ЗМІ
19:39
«Хочу до Радянського Союзу»: «ДНР» поширила відео, як видає російські паспорти жителям Авдіївки
18:29
Життя у прифонтових селищах: Очеретине та Новоселівка Перша отримують продукти лише від волонтерів та поліції
17:49
Третій евакуаційний поїзд із Покровська прибув до Рівненської області
17:08
Російська армія вдарила по ТЕЦ у Сумах
16:48
На захоплених територіях Донбасу назріває екологічна катастрофа через невивезене сміття
16:40
Журналісти підрахували втрати російської військової авіації від «дружнього вогню»
15:45
В «Укренерго» розповіли про наслідки втрати Трипільської ТЕС для країни
15:36
У Донецькій області продовжується будівництво оборонних рубежів
15:03
Європарламент не схвалюватиме фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть нові Patriot
14:59
У прифронтових пунктах РФ під час обстрілу загинув один військовий, ще восьмеро постраждали
14:34
У ЄС обговорюють роль НАТО у захисті енергетичної інфраструктури від можливого нападу
14:32
Україні катастрофічно не вистачає молодих бійців — NYT
13:59
Литва передала Україні чергову партію військової допомоги
13:50
В окупованому Маріуполі у травні може розпочатися мобілізація
усі новини
ВІДЕО
Четверо поліцейських контужені через російський обстріл в Луганській області Четверо поліцейських контужені через російський обстріл в Луганській області
11 квітня, 22:06
Військовополонені з Донецька та Луганська просять Путіна та Москалькову про обмін Військовополонені з Донецька та Луганська просять Путіна та Москалькову про обмін
11 квітня, 21:42
У Донецькій області продовжується будівництво оборонних рубежів У Донецькій області продовжується будівництво оборонних рубежів
11 квітня, 15:36
Трипільська ТЕС у Київській області повністю знищена внаслідок російського удару. Росія знищила Трипільську ТЕС у Київській області — «Центренерго»
11 квітня, 11:57
Помічниця міністра оборони США д-р Селесті Волландер стурбована ударами по НПЗ РФ У Міноборони США назвали атаки на НПЗ РФ «ударами по цивільних об'єктах»
11 квітня, 09:45
Загроза повторної окупації Росією: Як живе Лиман та сусідні села Загроза повторної окупації Росією: Як живе Лиман та сусідні села
10 квітня, 21:10

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір