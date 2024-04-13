Российские войска оккупировали село Богдановка в Донецкой области — DeepState

Российские оккупационные войска захватили село Богдановка в Донецкой области. На Бахмутском направлении также они подошли еще ближе к Часов Яру, Новокалинову и Тоненькому. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

В Генштабе ВСУ не сообщают о продвижениях оккупантов. Там привели статистику за сутки. За пятницу, 12 апреля, на фронте состоялось 97 боестолкновений.



На Бахмутском направлении отражено 33 атаки армии РФ. В частности на этом направлении бои шли в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Выемка, Роздоловка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Андреевка в Донецкой области.



Ранее сообщалось, что российская армия потеряла десятки единиц своей военной техники в попытках захватить село Тоненькое Донецкой области.



Ранее «Новости Донбасса» разбирались, какое значение Часов Яр имеет в военном плане для российских оккупантов и почему армия РФ так пытается его захватить.