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Россия наступает на Часов Яр тактикой двойного удара — BILD

09 апреля 2024, 13:15

Россия наступает на Часов Яр тактикой двойного удара — BILD

Россия: тактика двойного удара на Часов Яр. Фото: BILD Россия: тактика двойного удара на Часов Яр. Фото: BILD

К такому выводу пришёл эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, изучивший манёвры ВС РФ под Часов Яром за последние 10 дней (на карте).



По его словам, тактику двойного удара (double push) Россия применяла и ранее при захвате украинских городов и сёл. Она заключается в обходе позиций противника с флангов и одновременном прямом фронтальном ударе.

«В битве за Часов Яр российские войска вторжения пытаются реализовать свою успешную (Авдеевка, Бахмут, Новомихайловка и т.д.) тактику "двойного удара": клещи с севера и юга плюс прямой штурм города с востока», — пишет Рёпке.

Направление ударов ВС РФ по н. п. Часов Яр согласно анализу DeepState

Ранее «Новости Донбасса» разбирались, какое значение Часов Яр имеет в военном плане для российских оккупантов и почему армия РФ так пытается его захватить.

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