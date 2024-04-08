Бои за Часов Яр. Почему России будет сложно захватить город

Часов Яр. Фото: Новости Донбасса

Часов Яр — большая цель российской армии. Утром 5 апреля военные аналитики сообщили, что оккупанты уже подошли к улице Зеленой, которая находится на восточных окраинах города. Официальный Киев эту информацию не подтвердил, но уже понятно: бои в Часов Яре — дело времени. Армия РФ видит в захвате этого населенного пункта очень большие перспективы, а пропагандисты уже мечтают о выходе на Дружковку. Какое значение Часов Яра в военном плане — читайте в статье «Новостей Донбасса».



Мечта армии РФ после оккупации Бахмута

Сторонники так называемой «СВО» мечтают о Часов Яре, как и обо всем Донбассе, еще с начала полномасштабного вторжения.



«Направление Часов Яра для россиян было чрезвычайно важным, поскольку они пытались, рассчитывали занять всю Донецкую, Луганскую область и Часов Яр использовать как тыловой город. Они надеялись занять его в целом состоянии, поскольку там есть обширная сеть определенных индустриальных объектов. Также одно время у нас, например, был там большой медицинский центр, где была организована медицинская работа, оборона, где проводились серьезные операции, лечение бойцов. Конечно, и с оборонной точки зрения он неплохо расположен», — комментирует значение Часов Яра глава совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.







Армия РФ надеялась на быстрый рывок в направлении Часов Яра еще год назад — сразу после захвата Бахмута. Но оккупационные силы довольно сильно истощились после многомесячных боев, и эти планы пришлось отложить. Затем ВСУ пошли в контратаки в районе Клещиевки и Андреевки. Часть населенных пунктов удалось вернуть. Поэтому российским войскам было не до новых наступлений. Их миф о непобедимых «освободителях Бахмута» разрушался. Но сейчас, когда украинские силы столкнулись с дефицитом оружия, оккупанты решили воспользоваться моментом и восстановить свои атаки. Причем целостность Часов Яра уже не рассматривается как приоритет. Армия РФ повторяет тактику Авдеевки — накрывает город авиабомбами, после ударов которых от населенных пунктов остаются лишь камни.



Пропагандисты признают: оборона Часов Яра строилась долго и тщательно. Так что захват города возможен только «с применением всего арсенала оружия и российской артиллерии». Таким образом ясно одно: разрушения будут тотальными. Хотя уже сейчас Часов Яр существенно пострадал. Несмотря на это, в городе по-прежнему остается около 900 мирных жителей. ФАБы россияне сбрасывают в том числе и на них.



Часов Яр. Фото: Новости Донбасса

Почему Часов Яр — сложная цель

Часов Яр — действительно крепкий орешек для оккупационных войск. Город находится на господствующих высотах, что дает огромное преимущество ВСУ. Высота означает, что украинские войска могут держать под огневым контролем силы оккупантов на довольно больших расстояниях.



«Наша армия подходит к нему с востока, поднимаясь с речной долины, а линии поставок украинцев спускаются на запад и потому скрыты за гигантским холмом и городской застройкой», — пишет пророссийский блоггер Михаил Онуфриенко.



Вторая проблема для армии Путина — это канал Северский Донец-Донбасс — водное препятствие, которое оккупантам придется форсировать. Если вспомнить 2022 год и бои в районе Белогоровки Луганской области, когда армия РФ пыталась перейти реку Северский Донец, то ясно: задача эта не из легких. Тогда оккупанты понесли очень весомые потери. По информации кремлевского блогера Михаила Зинчука, более известного как «Рыбарь», оккупанты уже якобы дошли до окрестностей канала у поселка Ступки. Но официальный Киев эту информацию тоже не подтверждает.



«Северский Донец — это искусственный канал, по которому идет вода на Краматорск, Славянск. Конечно, для россиян это очень серьезное водное препятствие, серьезная проблема. Но, с другой стороны, они рассчитывают, если прорвут оборону наших войск по нему, выстраивать свою линию обороны. Так, как у них было, например, когда они отступали западнее Харькова, они пытались использовать Оскольское водохранилище как водное препятствие для того, чтобы остановить наши войска. Но они не смогли закрепиться», — вспоминает Иван Тимочко.



Часов Яр на карте DeepState

Как российская армия будет пытаться продвигаться к Часов Яру, по мнению аналитиков, пока неясно. Это могут быть лобовые атаки, например, по той же улице Зеленой, куда уже удалось дойти захватчикам. Или попытки ударить с юга.



«Кажется мне, что они пытаются обмануть наших военных, и основной удар нанесут по трассе Бахмут-Констаха, южнее Часика. Но пока держится часть Ивановского (хоть уже и небольшая) — вероятность обхода Часика с юга не очень высока. Хотя все же есть», — пишет блогер Богдан Мирошников.



А вот военный аналитик Александр Коваленко допускает концентрацию сил оккупантов в районе Богдановки.



«Захват Богдановки позволит российским оккупационным войскам выйти на северный сектор Часова Яра, через Калиновку форсировать канал, перерезать трассу 0506. Здесь противник сконцентрировал кулак из 217-го, 299-го и 331-го парашютно-десантного полков из состава 98-й воздушно-десантной дивизии. В настоящее время российские оккупационные войска зацепились за северо-восточные окраины Богдановки», — пишет Коваленко.



Он подчеркивает: несмотря на так называемые успехи армии РФ, о которых очень много сейчас пишет пропаганда, чтобы провести успешную операцию в Часов Яре, России нужно сначала захватить окрестные села — Ивановское, Клещиевку и Андреевку. Говорят об этом и другие эксперты.



«По Бахмутскому направлению две горячие точки. Клещиевка. Они (российские войска — ред.) пытаются все же выбить наши Вооруженные силы Украины из города. Там за счет господствующих высот мы держим ситуацию под контролем. И второе направление удара — это Богдановка, Хромово с выходом на Часов Яр», — комментирует военный эксперт Дмитрий Снегирев.



Часов Яр. Фото: Новости Донбасса

Кстати, даже определенная часть z-среды рассматривает потенциальное продвижение по улице Зеленой и в районе Канал Часов Яра именно не как путь к мгновенному захвату города, а как потенциальную возможность для контроля соседних населенных пунктов. Район Канал — это уже высота, которая при условии успешного продвижения может стать первым козырем оккупантов.



Если относительно тактики армии РФ аналитикам сказать еще сложно, то в чем они уверены, так это в том, что оккупанты будут использовать все имеющиеся ресурсы и возможности, которые у них сейчас есть на этом оперативном направлении.



«Атака будет и в лоб, и по флангам при усилении авиации. Задачами стоит, прежде всего, разрушить город, чтобы не дать возможность нашим войскам выстраивать эффективную оборону. Какие решения они примут? Конечно, если они пойдут в лоб и не смогут пробить, они будут пробовать что-либо интерпретировать. Постараются наверняка воевать больше пехотой, потому что наступать техникой на город, где все простреливается, — это будут большие риски. Очень трудно оценить, потому что россияне очень часто действуют и воюют иррационально и нелогично. Будет ли это концентрированный удар непосредственно в самом городе с использованием подъездных дорог? Или попытка наступать широким фронтом, чтобы захватить город с флангов, отрезать его от снабжения», — комментирует Иван Тимочко.



Чтобы отрезать Часов Яр от снабжения, армии РФ нужно будет взять под огневой контроль дороги от Калиновки и несколько путей, ведущих в Константиновку.



Окрестности Часов Яр. Фото: Новости Донбасса

Часов Яр — дорога на Краматорск и Славянск?

Почему же российские войска так рассчитывают на Часов Яр, какие видят в этом возможности? Пропагандисты пишут: начало боев за этот город означает старт кампании наступления на населенные пункты краматорско-славянской агломерации. В первую очередь речь, как отмечают в z-сообществе, о четырех промышленных городах Донбасса, которые находятся на одной транспортной оси — Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Первая в планах страны-агрессора Дружковка.



«После освобождения Часов Яра настанет очередь и Дружковки, которая, кстати, расположена между крупными промышленными городами Донбасса — Краматорском и Константиновкой. Дружковка может стать важной целью — ведь, заняв ее, российская армия отрежет друг от друга две группировки ВСУ», — пишут пропагандисты.



Хотя на самом деле следующей целью может быть и Константиновка, потому что Часов Яр действительно открывает определенные перспективы на оба города. К тому же продвижение к Константиновке означает большую угрозу и для Торецка.



«Часов Яр им интересен, потому что он прикрывает дальнейшее движение на Константиновку, Славянск, Краматорск. В центре внимания эти ключевые города», — комментирует Дмитрий Снегирев.



Часов Яр, по мнению аналитиков, действительно может стать плацдармом для наступления на Краматорск и Славянск, но частично. Для продвижения на эти крупные города, оккупационной армии придется совершить успешные операции по захвату Лимана, а также Северска. Что касается Часов Яра, то, по словам военных, в населенном пункте максимально сделано все для обороны. Но преимущество России по-прежнему в авиации. В том числе речь об авиабомбах, которые, например, стали решающим оружием РФ во время оккупации Авдеевки.