Російські війська окупували село Богданівка на Донеччині — DeepState

Російські окупаційні війська захопили село Богданівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку також вони підійшли ще ближче до Часового Яру, Новокалинового і Тоненького. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

У Генштабі ЗСУ не повідомляють про просування окупантів. Там навели статистику за добу. За п'ятницю, 12 квітня, на фронті відбулося 97 бойових зіткнень.



На Бахмутському напрямку відбито 33 атаки армії РФ. Зокрема, на цьому напрямку бої точилися в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині.



Повідомлялося, що російська армія втратила десятки одиниць своєї військової техніки у спробах захопити село Тоненьке Донецької області.



Раніше «Новини Донбасу» розбиралися, яке значення Часів Яр має у військовому плані для російських окупантів і чому армія РФ так намагається його захопити.