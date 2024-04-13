За Богданівку точаться інтенсивні бої — Міноборони України

У Міністерстві оборони України повідомили, що інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку на Донеччині тривають. Так, у відомстві прокоментували ранкове повідомлення DeepState про те, що село захоплене російськими окупантами.



«Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста. Богданівка зараз під контролем Сил оборони України. Йде бій, ворог не припиняє штурмів», — повідомило Міноборони в Telegram.



У п'ятницю, 12 квітня, на фронті відбулося 97 бойових зіткнень.



На Бахмутському напрямку відбито 33 атаки армії РФ. Зокрема, на цьому напрямку бої точилися в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині.



Повідомлялося, що російська армія втратила десятки одиниць своєї військової техніки у спробах захопити село Тоненьке Донецької області.



Раніше «Новини Донбасу» розбиралися, яке значення Часів Яр має у військовому плані для російських окупантів і чому армія РФ так намагається його захопити.