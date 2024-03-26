ВСУ остановили прорыв российской пехоты на бронетранспортерах возле Богдановки — видео

Уничтожение оккупантов под Богдановкой, Донецкая область. Фото: кадр из видео

Бойцы 67 ОМБР Добровольческий Украинский Корпус показали, как остановили прорыв российской пехоты на бронетранспортерах БТР-МД «Ракушка» восточнее села Богдановка, Бахмутского района Донецкой области. Видео опубликовали на своей странице в Facebook.







Украинские военные использовали для остановки противника мины, артиллерию и FPV-дроны. Первая машина подорвалась на ДМП.



«Подрыв третьей машины на советской противотанковой мине ТМ-62. Удар по четвертой машине FPV-дроном и прямое попадание САУ "Краб" во вторую машину. В результате ВСУ уничтожили три БТР-МД и 13 оккупантов, еще 10 ранены», — говорится в отчете 67 ОМБР ДУК.



Стоит отметить, что бой произошло 23 марта. На сегодняшний день согласно отчету Генштаба ВСУ на Бахмутском направлении украинские защитники также отразили четыре атаки россиян в районе Клищиевки.



Вдобавок, за прошедшие сутки, вооруженные силы РФ потеряли ранеными или убитыми более 770 оккупантов, шесть танков, 27 артиллерийских систем, одну РСЗО и одну систему ПВО.