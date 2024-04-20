Беспилотники атаковали ночью Россию: на промышленных объектах и нефтебазах — пожары

В российском министерстве обороны заявили, что за ночь сбили 50 беспилотников, якобы запущенных с территории Украины. В том числе беспилотники долетели до Подмосковья.



«Дежурные средства ПВО перехватили и сбили 50 беспилотников ВСУ самолетного типа: 26 — в Белгородской области, 10 — в Брянской области, 8 — в Курской области, 2 — в Тульской области и по одному над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей», — заявили в Минобороны РФ.



Губернаторы нескольких областей РФ ночью 19 апреля и утром на следующий день заявили о взрывах и перехватах боевых дронов.



В Кардымовском районе Смоленской области беспилотник пытался атаковать объект топливно-энергетического комплекса. Его сбили, однако обломки упали на ёмкость с горюче-смазочными материалами. Возник пожар.



Власти Белгородской области утверждают, что в селе Пороз загорелся частный жилой дом, в котором погибли два человека.



В Малоярославецком районе Калужской области в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет.



В брянских Выгоничах после атаки БПЛА загорелась подстанция.