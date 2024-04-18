Беспилотники в небе Украины практически парализовали поле боя — WP

Беспилотные аппараты в небе над Украиной практически парализовали поле боя. Фото: The Washington Post

Над линией фронта в Украине в небе патрулирует так много беспилотников, охотящихся по любым признакам движения, что украинские и российские войска почти не имеют возможности передвигаться по полю боя незамеченными и не быть взорванными, пишет в своем материале американское издание The Washington Post.

«Выполняя задачи, люди бросаются из одного окопа в другой, надеясь, что пилоты, управляющие вражескими беспилотниками над головой, будут недостаточно квалифицированы, чтобы найти их. В то же время опытные операторы беспилотников, чьи навыки на фронте уже отточены, могут преследовать одного-единственного пехотинца насмерть, ныряя за ним в укрытия и окопы», — пишет издание.

«Рост численности малых беспилотников в Украине превратил территорию с обеих сторон фронта, которую обычно называют «серой зоной», в «зону смерти», — рассказал командир подразделения беспилотников «Код 9.2» в составе 92-й бригады Вооруженных сил Украины Александр Настенко. По его словам, те, кто решается передвигаться днем или ночью под бдительным оком вражеских беспилотников, «сразу же гибнут».

Издание отмечает, что дешевые беспилотники, взятые украинцами на вооружение, трансформировали современную войну и сначала дали украинским войскам преимущество на поле боя, где россияне постоянно преобладают по численности и вооружениям. Но россияне быстро сориентировались и начали массово производить собственные БПЛА.

Следствием этого стал избыток одноразовых смертоносных дронов и устройств радиоэлектронной борьбы, известных как глушилки, препятствующие их полетам.

«То, что мы наблюдаем сейчас, – это блицкриг войны беспилотников», – считает руководитель аппарата BRINC Drones, базирующейся в Сиэтле компании и присылающей оборудование в Украину Эндрю Коте.

Он отметил, что беспилотники в Украине так же меняют правила игры, как танки в Первой мировой войне: «Это достаточно патовая ситуация, потому что если вы находитесь на открытой местности, на вас будут охотиться».

Технологический прогресс, вероятно, спас жизнь, потому что пилоты беспилотников могут работать чуть дальше от нулевой линии, чем традиционная пехота. Но насыщенность пространства дронами, многие из которых оснащены тепловизорами, также сузила пространство, где войска могут безопасно передвигаться незамеченными, что привело к большим потерям и в последние месяцы в значительной степени помешало любой из сторон совершить серьезный прорыв.

Эти условия – в сочетании с широким распространением минных полей, нехваткой боеприпасов и солдат – сейчас делают практически невозможным для Украины отвоевать территории, как это было в 2022 году.

Украина будет в значительной степени полагаться на беспилотники, чтобы усложнить продвижение россиян вперед. В частности, в планах на 2024 год есть изготовление более миллиона беспилотников на фоне масштабного производства дронов в России и надежда, что это помешает дальнейшим успехам врага.

Эта задача становится еще более неотложной, поскольку у Киева быстро заканчиваются боеприпасы для артиллерии и противовоздушной обороны, предоставленные западными партнерами, в том числе Соединенными Штатами, поскольку в Конгрессе США уже несколько месяцев блокируют пакет помощи Украине.

И если в начале российского вторжения украинские войска полагались на артиллерию для уничтожения важных целей и остановки российского наступления, то острая нехватка 155-мм снарядов сейчас означает, что даже если беспилотники обнаружат десятк целей, некоторые будут атакованы.

Украинские заводы производят широкий спектр моделей беспилотников, в том числе нанесения ударов по территории России, а гражданские волонтеры строят БПЛА самостоятельно, следуя инструкциям на YouTube. Однако, по словам министра цифровых технологий Михаила Федорова, спрос на беспилотники превышает предложение.

«Даже если мы удовлетворим все потребности, формально существующие сейчас… завтра появится еще 10 компаний, занимающихся ударными беспилотниками, которые также будут производить беспилотники», — сказал он.

Большое количество беспилотников означает, что поле боя «почти прозрачное с обеих сторон», — говорит боец с позывным Непалом.

И хотя аппараты достаточно дешевы в изготовлении, они настолько стратегически ценны, что Непал проводит часы за рабочим столом, ремонтируя захваченные у россиян дроны или ремонтируя свои собственные, надеясь, что их можно будет снова использовать.

Системы глушения, перебивающие частоты беспилотников и превращающие экраны пилотов в статические, делают миссии еще сложнее. Иногда, по словам Непала, ему приходится поражать цели «будучи почти слепым».

Кроме глушения сигнала, войска мало что могут сделать, чтобы защититься от беспилотника. Непал часто наблюдает, как русские солдаты, вооруженные автоматами, пытаются спасти свою жизнь, сбивая его начиненные взрывчаткой дроны, прежде чем они в них врежутся.

Командир Непала, 32-летний Фокс, отмечает, что непрерывные полеты российских беспилотников означают, что «все в опасности». Прошлой осенью его войска могли свободно летать на своих беспилотниках, уничтожая русские цели. Теперь, из-за препятствий, они часто не могут пролететь более одной мили, прежде чем их экраны становятся серыми.

Станислав, руководящий подразделением беспилотников на востоке Украины, говорит, что в 10-километровом радиусе, который контролирует его бригада и частично охватывают еще две другие, может быть 100 разведывательных и ударных беспилотников, летающих туда-сюда.

«Сложнее всего выяснить — это украинские или российские беспилотники, — сказал Станислав. — Когда ты видишь 10 беспилотников в небе, невозможно понять, это наш дрон возвращается после разведки на контролируемой Россией территории, или их беспилотник, который летит на разведку или атакует территорию, контролируемую Украиной».

В свою очередь Фокс отмечает, что россияне хорошо понимают ценность дронов для Украины, поэтому дополнительно обстреливают операторов БПЛА из «Градов» или сбрасывают авиабомбы.

Ранее сообщалось, что американские дроны от Skydio, поставляемые на Украину, не справляются на передовой. Беспилотники не могут противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы и не летают на желаемые расстояния.