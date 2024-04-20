Безпілотники атакували вночі Росію: на промислових об'єктах та нафтобазах — пожежі

У російському міністерстві оборони заявили, що за ніч збили 50 безпілотників, нібито запущених із території України. У тому числі безпілотники долетіли до Підмосков'я.



«Дежурні засоби ППО перехопили та збили 50 безпілотників ЗСУ літакового типу: 26 — у Білгородській області, 10 — у Брянській області, 8 — у Курській області, 2 — у Тульській області та по одному над територіями Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської областей», — заявили в Міноборони РФ.



Губернатори кількох областей РФ вночі 19 квітня і вранці наступного дня заявили про вибухи та перехоплення бойових дронів.



У Кардимівському районі Смоленської області безпілотник намагався атакувати об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Його збили, проте уламки впали на ємність з паливно-мастильними матеріалами. Виникла пожежа.



Влада Білгородської області стверджує, що в селі Пороз спалахнув приватний житловий будинок, в якому загинули двоє людей.



У Малоярославецькому районі Калузької області внаслідок вибуху БПЛА в районі електропідстанції було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Постраждалих немає.



У брянських Вигоничах після атаки БПЛА спалахнула підстанція.