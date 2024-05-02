В Донецкой области обстреляно село: погибли ребенок и один взрослый

В результате российского обстрела Мемрика Новогродовской громады Донецкой области два человека погибли, еще двое ранены. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Среди погибших — 12-летний ребенок. Двое раненых доставлены в больницу», — сообщил Филашкин.
Он указал, что россияне обстреляли Мемрик из «Градов». По предварительной информации, повреждены семь частных домов.
Ночью россияне обстреляли территорию одной из шахт в Донецкой области.
Ранее в ночь на 2 мая российские военные скинули на Константиновку Донецкой области управляемую авиабомбу.
Напомним, в результате вчерашнего обстрела РФ города Горняк два человека погибли и шесть получили ранения.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атаки четверо гражданских погибли, также известно о пострадавших.