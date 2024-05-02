Оккупанты обстреляли Донецкую область более 15 тысяч раз с начала полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения российские военные обстреляли Донецкую область почти 15 тысяч раз. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.



Он напомнил, что российские оккупанты значительно активизировали действия на линии фронта в Донецкой области, но Силы обороны Украины сдерживают попытки прорыва армии РФ.



«Ежедневно более 20 следственных групп полиции фиксируют эти преступления. "Белые Ангелы" продолжают эвакуировать детей и взрослых из зоны боевых действий», — сообщил Клименко.



Также он отметил, что 260 спасателей, которые служат непосредственно в прифронтовых громадах, уже получили новые средства защиты.



Сейчас в среднем за день российская армия обстреливает Донетчину по 2 тысячи.