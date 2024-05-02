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На Донеччині обстріляно село: загинула дитина та одна доросла людина

02 травня 2024, 20:46

На Донеччині обстріляно село: загинула дитина та одна доросла людина

На Донеччині обстріляно село: загинула дитина та одна доросла людина

Внаслідок російського обстрілу Мемрика Новогродівської громади Донецької області двоє людей загинули, ще двоє поранено. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Серед загиблих — 12-річна дитина. Двоє поранених доправлені до лікарні», — повідомив Філашкін.

Він зазначив, що росіяни обстріляли Мемрик із «Градів». За попередньою інформацією, пошкоджено сім приватних будинків.

Вночі росіяни обстріляли територію однієї із шахт на Донеччині.

Раніше в ніч проти 2 травня російські військові скинули на Костянтинівку Донецької області керовану авіабомбу.

Нагадаємо, в результаті вчорашнього обстрілу РФ міста Гірник дві людини загинули і шестеро поранені.

Минулої доби російські війська обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки четверо цивільних загинули, також відомо про постраждалих.

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