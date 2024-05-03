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Главное за день: РФ продвигается под Очеретино. ATACMS уничтожили сотню оккупантов на Луганщине

03 мая 2024, 23:18

Главное за день: РФ продвигается под Очеретино. ATACMS уничтожили сотню оккупантов на Луганщине

Общество

Российская телеведущая, блогерка Анастасия Ивлеева заявила, что ездила в марте на оккупированную часть Донбасса. В интервью российскому блогеру она уточнила, что провела свой день рождения, 8 марта, на Донбассе, посетив несколько оккупированных городов. Ивлеева утверждает, что была в Мариуполе. В сети обсуждали возможный приезд Анастасии Ивлеевой в оккупацию после того, как она организовала скандальную «голую» вечеринку в Москве. Она, а также большинство участников вечеринки, среди которых знаменитые звезды российской эстрады, попали в немилость руководства РФ. 

Во время Пасхи в Донецкой области 5 мая ночные богослужения в церквях пройдут без участия людей. В ночь с 4 на 5 мая комендантский час в области не отменен.

Боевые действия

Российские оккупанты продолжают штурмовать Красногоровку Донецкой области. Часть российских групп, которые успели зайти и спрятаться на территории остатков Красногоровского огнеупорного завода, находятся под огневым контролем украинских сил.

Россияне из Очеретино Донецкой области пытаются идти в сторону магистрали Покровск — Константиновка. В то же время, украинские военные смогли отбить некоторые позиции у армии РФ.

Росармия нанесла удар по Холодногорскому району Харькова, в результате чего под завалами нескольких разрушенных жилых домов оказались люди. В настоящее время известно о погибшей женщине пенсионного возраста и двоих раненых. Кроме этого, в результате обстрела повреждения получил трамвай с пассажирами.

В результате удара ВСУ ракетами ATACMS по полигону в Луганской области погибли более 100 российских военных.

Новости Донбасса в видеоформате:

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