Головне за день: РФ просувається під Очеретиним. ATACMS знищили сотню окупантів на Луганщині

Суспільство



Російська телеведуча, блогерка Анастасія Івлєєва заявила , що їздила в березні на окуповану частину Донбасу. В інтерв'ю російському блогеру вона уточнила, що провела свій день народження, 8 березня, на Донбасі, завітавши до кількох окупованих міст. Івлєєва стверджує, що була у Маріуполі. У мережі обговорювали можливий приїзд Анастасії Івлєєвої в окупацію після того, як вона організувала скандальну голу вечірку в Москві. Вона, а також більшість учасників вечірки, серед яких знамениті зірки російської естради, впали у немилість у керівництва РФ.



Під час Великодня на Донеччині 5 травня нічні богослужіння у церквах пройдуть без участі людей. У ніч із 4 на 5 травня комендантську годину в області не скасовано.



Бойові дії



Російські окупанти продовжують штурмувати Красногорівку Донецької області. Частина російських груп, які встигли зайти та сховатися на території залишків Красногорівського вогнетривкого заводу, перебувають під вогневим контролем українських сил.



Росіяни з Очеретино на Донеччині намагаються йти у бік магістралі Покровськ — Костянтинівка. У той же час українські військові змогли відбити деякі позиції в армії РФ.



Росармія завдала удару по Холодногірському району Харкова, внаслідок чого під завалами кількох зруйнованих житлових будинків опинилися люди. Наразі відомо про загиблу жінку пенсійного віку та двох поранених. Крім цього, внаслідок обстрілу пошкоджений трамвай із пасажирами.



Внаслідок удару ЗСУ ракетами ATACMS по полігону в Луганській області загинуло понад 100 російських військових.



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