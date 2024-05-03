Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: РФ просувається під Очеретиним. ATACMS знищили сотню окупантів на Луганщині

03 травня 2024, 23:18

Головне за день: РФ просувається під Очеретиним. ATACMS знищили сотню окупантів на Луганщині

Суспільство

 Російська телеведуча, блогерка Анастасія Івлєєва заявила , що їздила в березні на окуповану частину Донбасу. В інтерв'ю російському блогеру вона уточнила, що провела свій день народження, 8 березня, на Донбасі, завітавши до кількох окупованих міст. Івлєєва стверджує, що була у Маріуполі. У мережі обговорювали можливий приїзд Анастасії Івлєєвої в окупацію після того, як вона організувала скандальну голу вечірку в Москві. Вона, а також більшість учасників вечірки, серед яких знамениті зірки російської естради, впали у немилість у керівництва РФ.

Під час Великодня на Донеччині 5 травня нічні богослужіння у церквах пройдуть без участі людей. У ніч із 4 на 5 травня комендантську годину в області не скасовано.

Бойові дії

 Російські окупанти продовжують штурмувати Красногорівку Донецької області. Частина російських груп, які встигли зайти та сховатися на території залишків Красногорівського вогнетривкого заводу, перебувають під вогневим контролем українських сил.

Росіяни з Очеретино на Донеччині намагаються йти у бік магістралі Покровськ — Костянтинівка. У той же час українські військові змогли відбити деякі позиції в армії РФ.

Росармія завдала удару по Холодногірському району Харкова, внаслідок чого під завалами кількох зруйнованих житлових будинків опинилися люди. Наразі відомо про загиблу жінку пенсійного віку та двох поранених. Крім цього, внаслідок обстрілу пошкоджений трамвай із пасажирами.

Внаслідок удару ЗСУ ракетами ATACMS по полігону в Луганській області загинуло понад 100 російських військових.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:18
Головне за день: РФ просувається під Очеретиним. ATACMS знищили сотню окупантів на Луганщині
22:00
Азовське узбережжя віддають «інвесторам», а з Маріуполя виселяють мігрантів — дайджест окупації ►
18:03
У Горлівці БПЛА атакував систему спостереження, яку російські військові встановили на житловому будинку
14:55
Назар Волошин: Російські військові з Очеретиного прориваються до траси Покровськ — Костянтинівка
08:40
В українському ГУР заявили про підготовку до наступу окупантів у двох областях України
23:32
Головне за день: У «ДНР» визнали, що заводи не працюють на повну потужність. РФ штурмує Часів Яр
22:20
У «ДНР» поскаржилися на санкції проти російської промисловості
20:30
Москва забрала справу вбитого Рассела Бентлі
18:45
З порту Маріуполя окупанти запустили перший поїзд до Волновахи
17:58
Який вигляд має аеродром в окупованому Джанкої після удару — супутникові знімки
17:14
У районі Часового Яру російські окупанти не дісталися каналу Сіверський Донець – Донбас — Назар Волошин
13:58
Російським військам вдалося закріпитися в Очеретиному — Назар Волошин
13:48
У Севастополі партизани виявили склад ракет для ППО
10:42
Населені пункти Донецької області 18 разів зазнавали російських обстрілів минулої доби
08:27
Російські війська просуваються на південь від Часового Яру — BILD
07:57
Війська РФ просунулися на Авдіївському напрямку — DeepState
23:24
Головне за день: Зміни на лінії фронту. Одесу атакували двічі за добу
15:25
В окупованому Рубіжному чоловік загинув під час пожежі через недопалок
13:28
У захопленому Маріуполі пролунали вибухи
12:25
В Авдіївці підлягають відновленню лише 19 багатоквартирних будинків — Пушилін
усі новини
23:18
Головне за день: РФ просувається під Очеретиним. ATACMS знищили сотню окупантів на Луганщині
22:49
СБУ попередила українців про можливі провокації Росії на Великдень
22:00
Азовське узбережжя віддають «інвесторам», а з Маріуполя виселяють мігрантів — дайджест окупації ►
20:54
На Донеччині 15 рятувальників визнано держзрадниками — вони служать у Маріуполі
19:47
Евакуаційні поїзди із Донецької області тепер їдуть на Волинь
18:57
«Це не пральня»: Івлєєва каже, що «тихо» відвідала Донбас
18:30
На Великдень богослужіння у храмах Донецької області знову пройдуть без людей
18:03
У Горлівці БПЛА атакував систему спостереження, яку російські військові встановили на житловому будинку
17:35
Російські окупанти ховаються на руїнах заводу в Красногорівці — вони під вогневим контролем ЗСУ
16:50
Екіпаж «Білого янгола» евакуював двох літніх чоловіків із Зарічного та Ямполя
16:30
ЗСУ знищили понад сотню російських військових ракетами ATACMS на полігоні в Луганській області
15:50
Росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові: відомо про загиблу та поранених
14:55
Назар Волошин: Російські військові з Очеретиного прориваються до траси Покровськ — Костянтинівка
14:43
Українські військовослужбовці знищили ПЗРК «Тор» росіян за допомогою HIMARS
13:45
Опівдні росіяни обстріляли Чугуєв Харківської області
13:30
Зеленський призначив нового голову Костянтинівської МВА
12:57
Керівника Маріупольського морського порту підозрюють у багатомільйонній розтраті
12:44
Прикордонники спалили російський склад боєприпасів на Куп'янському напрямку
11:58
Країни «Великої сімки» припинили обговорювати повну конфіскацію російських активів — FT
11:24
Поблизу покинутої ТЕЦ у Ленобласті РФ стався вибух
усі новини
ВІДЕО
Евакуація літніх людей із Зарічного та Ямполя. Фото: кадр із відео Екіпаж «Білого янгола» евакуював двох літніх чоловіків із Зарічного та Ямполя
03 травня, 16:50
Більше сотні російських військових загинули під час ракетної атаки ЗСУ по полігону в Луганській області. Скріншот відео ЗСУ знищили понад сотню російських військових ракетами ATACMS на полігоні в Луганській області
03 травня, 16:30
Прикордонники спалили російський склад боєприпасів на Куп'янському напрямку Прикордонники спалили російський склад боєприпасів на Куп'янському напрямку
03 травня, 12:44
Поблизу покинутої ТЕЦ у Ленобласті РФ стався вибух Поблизу покинутої ТЕЦ у Ленобласті РФ стався вибух
03 травня, 11:24
Українська артилерія обнуляє загарбників з РФ. Фото: кадр із відео «Потрапив я в самий пі***рез». Військовий РФ скаржиться на втрати та розстріли дезертирів
03 травня, 10:15
Пожежа на заправці у Щебекиному. Кадр із відео Бєлгородська область РФ потрапила під атаку дронів: є постраждалі
03 травня, 09:53
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір