Російські війська просуваються на Харківщині — що кажуть аналітики

Ситуація на прикордонні Харківської області. Карта DeepState

Російські військові зайняли село Бугруватка на Харківщині. Як повідомляє проєкт DeepState, окупант мав частковий успіх у районі Берестового та на півдні Новомихайлівки, просунувся у Нетайловому.



Берестове — село на Харківщині, на кордоні з Луганщиною, більшу частину якої на цей час окуповано.

Берестове на карті DeepState

Бої за Вовчанськ у Харківській області продовжуються. Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), захоплення цього міста є пріоритетною тактичною метою російських військ на першому етапі наступальних операцій на півночі Харківської області.



«Російське військове командування, ймовірно, обрало захват Волчанська як одне з ключових тактичних завдань першого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, оскільки Вовчанськ є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні, який міг би надати російським військам плацдарм поблизу російського тилу для підготовки та початку другого етапу російської наступальної операції», — йдеться у звіті ISW.



Водночас аналітики інституту вважають незрозумілим, чи буде другий етап російської наступальної операції на півночі Харківської області складатися з розширення так званої буферної зони, чи він служитиме забезпеченню плацдарму для роботи ствольної артилерії по Харкову та його околицях.



«Російські війська також можуть передбачити наступний етап наступальної операції з Вовчанська з метою просування до Великого Бурлука, щоб поставити під загрозу оперативний тил угруповання українських військ, що обороняється на Куп'янському напрямку», — зазначають аналітики.

Просування військ РФ у Нетайловому. Карта DeepState

Район Новомихайлівки. Карта DeepState