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Главное за день: Обстрел села на Харьковщине. Украина уничтожила еще один российский корабль

19 мая 2024, 23:28

Главное за день: Обстрел села на Харьковщине. Украина уничтожила еще один российский корабль

Общество

Во фронтовом городе Часов Яр Донецкой области остаются жить около 700 человек. Как сообщил глава Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус, большинство из этих людей — пожилого возраста и они отказываются покидать город. Тем временем, Часов Яр находится под постоянными обстрелами российской оккупационной армии. Чаус отметил, что все же, постепенно люди соглашаются на эвакуацию.

Боевые действия

Российские военные заняли село Бугруватка в Харьковской области. Как сообщает проект DeepState, оккупант имел частичный успех в районе Берестового и на юге Новомихайловки, продвинулся в Нетайловом.

Военно-морские силы ВСУ сообщили об уничтожении морского тральщика Черноморского флота РФ. В ночь на 19 мая Черном море затонул тральщик проекта 266-М «Ковровец». Подробности ликвидации российского судна не раскрывают.

В Харьковской области российские войска обстреляли село Черкасская Лозовая днем 19 мая. Минимум 16 человек ранены, пять — погибли. Работник полиции и фельдшер скорой медицинской помощи попали под повторный обстрел, когда оказывали помощь на месте попадания.

Новые разрушения в Донецкой области, которую ежедневно обстреливает российская армия. Покровский район: из артиллерии обстреляны Парасковиевка, Зоряное и Александрополь. В Кураховке погиб 1 человек, поврежден дом. В Веселом Гродовской громады ранен человек, повреждены 4 дома.

Жители нескольких областей России, также оккупированного Крыма в ночь на 19 мая слышали взрывы. Как утверждает министерство обороны РФ, противовоздушная оборона сбила 9 ракет и один беспилотник над Крымом.

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