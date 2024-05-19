Донецкая область под огнем РФ: известно о новых разрушениях

К утру 19 мая известно о новых разрушениях в Донецкой области, которую ежедневно обстреливает российская армия. В областной военной администрации сообщили о повреждениях в трех районах области.

Покровский район: из артиллерии обстреляны Парасковиевка, Зоряное и Александрополь. В Кураховке погиб 1 человек, поврежден дом. В Веселом Гродовской громады ранен человек, повреждены 4 дома.

Краматорский район: в Заречном повреждены два частных дома. Они попали под обстрел уже второй раз. Под огнем окраины Константиновской и Славянской громад.

Бахмутский район: в районе Часов Яра повреждены 9 частных домов и 4 многоэтажки. В Северске поврежден дом.

Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 213 человек, в том числе 21 ребенок.