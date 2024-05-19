Головне за день: Обстріл села на Харківщині. Україна знищила ще один російський корабель

Суспільство



У фронтовому місті Часів Яр Донецької області залишаються жити близько 700 людей. Як повідомив голова Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, більшість із цих людей — похилого віку і вони відмовляються залишати місто. Тим часом, місто перебуває під постійним обстрілом російської окупаційної армії. Чаус зазначив, що все ж таки, поступово люди погоджуються на евакуацію.



Бойові дії



Російські військові зайняли село Бугруватка на Харківщині. Як повідомляє проект DeepState, окупант мав частковий успіх у районі Берестового та на півдні Новомихайлівки, просунувся у Нетайловому.



Військово-морські сили ЗСУ повідомили про знищення морського тральщика Чорноморського флоту РФ. У ніч на 19 травня Чорному морі затонув тральщик проекту 266-М Килимівець. Подробиць ліквідації російського судна не розкривають.



На Харківщині російські війська обстріляли село Черкаська Лозова вдень 19 травня. Щонайменше 16 людей поранено, п'ять — загинули. Працівник поліції та фельдшер швидкої медичної допомоги потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучення.



Нові руйнування на Донеччині, яку щодня обстрілює російська армія. Покровський район: з артилерії обстріляно Парасковіївку, Зоряне та Олександропіль. У Курахівці загинула 1 особа, пошкоджено будинок. У Веселому Гродівській громаді поранено людину, пошкоджено 4 будинки.



Жителі кількох областей Росії, також окупованого Криму в ніч проти 19 травня чули вибухи. Як стверджує міністерство оборони РФ, протиповітряна оборона збила 9 ракет та один безпілотник над Кримом.



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