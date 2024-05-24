Донецьк потрапив під обстріл вранці 24 травня. Спочатку було відомо про одного постраждалого.



Станом на вечір відомо, що троє людей постраждали внаслідок обстрілу Петровського району окупованого Донецька. Про це заявили в угрупованні «ДНР». Стверджується, що поранення різного ступеня тяжкості дістали чоловіки 76, 72 і 37 років.



Пошкоджено п'ять житлових будинків у Петровському районі Донецька і Микитівському районі Горлівки, а також будівлю РАГСу в Петровському районі столиці регіону.





Раніше ми писали, що тимчасово окупований Донецьк 21 травня потрапив під обстріл. Відомо про одного загиблого, також є пошкодження.