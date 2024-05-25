Не хватает бензина и защиты — пропагандистка рассказала о ситуации в рядах оккупантов на Луганщине

ВСУ точечно лишает топлива и защиты оккупационную армию, которая разместилась в Луганской области. Об этом заявила пропагандистка Анастасия Кашеварова в соцсетях. Она опубликовала пост в Telegram с критикой в адрес нехватки оружия российским военным. Она утверждает, что на проблему не обращают внимание власть держащие люди.



«В ЛНР после серии ударов сложилась проблема с ГСМ. Бойцы за свой счет закупают горючее на гражданских заправках. В прифронтовых областях — каждую неделю взрывы на заправках, НПЗ и так далее», — заявила она.



Кашеварова добавила, что артиллеристы не справляются с теми боеприпасами и техникой, которую им поставляют.



«Техника плюется. Уж не буду ничего говорить про корейские снаряды и про то, что снаряды поставляются одни, а установка к ним совершенно другая. И как стрелять? Руками запускать? Дроны — их катастрофически не хватает. Вражеский РЭБ глушит многие из тех дронов, что имеются», — написала пропагандистка.



Она также утверждает, что оккупантам стало сложно тренироваться на полигонах из-за того, что ВСУ регулярно бьют по ним.



Ранее ВСУ уничтожили батарею С-400 российских сил в Донецкой области. Атака была совершена ракетами ATACMS. Украинский беспилотник корректировал удар.